Martín Prost le priva de celebrar el triunfo a San Antonio en Entre Ríos

Cuando parecía que CD San Antonio iba a celebrar su segundo triunfo en el “Todos contra todos”, en los descuentos apareció Martín Prost para anotar el tanto del empate de Nacional Potosí ante el cuadro “santo”(2-2), en partido por la cuarta fecha jugado esta tarde en el estadio Carlos Villegas de Entre Ríos.

Con el empate, ambos se confirman en la mitad de la tabla con 4 unidades.

Fue un partido que de inicio tuvo al local, San Antonio, en pos del primer tanto, por eso es que Gustavo Mendoza apareció de inicio para probar al golero Pedro Galindo.

Tras una serie de ataques del local, apareció Nacional Potosí para abrir la cuenta tras una buena cesión de Hoyos que empalmó de cabeza Diego Diellos a los 24.

Luego se produjo una serie de jugadas en ataque de San Antonio que no pudo anotar en el primer tiempo.

En el segundo tiempo, San Antonio empató el partido tras un centro que fue empalmado por Juan Carlos Montenegro, a los 51.

Posteriormente, fue el turno de José Martines que en una jugada rápida de ataque mandó la pelota al fondo de las redes a favor del cuadro local que parecía que se iba a llevar el triunfo.

Pero, no contaban con la letalidad de Martín Prost, a quien no se puede descuidar, porque en los descuentos, a los 94, marcó el tanto del empate con remate cruzado que no pudo detener José Peñarrieta. El festejo fue de los potosinos que se salvaron de perder tres unidades.