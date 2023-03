Dellien buscará hoy su tercer título en Santiago

La raqueta número uno de Bolivia, Hugo Dellien, buscará conquistar hoy su tercer título en el Challenger de Santiago, cuando enfrente en la final al brasileño Thiago Seyboth.

“Será una final durísima, porque es un gran jugador que ya ganó un ATP aquí en Santiago, pero yo voy a tratar de hacer lo mío”, dijo Hugo Dellien a los medios chilenos tras ganar la semifinal.

Dellien disputará su tercera final en este campeonato, el segundo consecutivo, tras eliminar ayer en la semifinal al argentino Genaro Olivieri por un marcador de 2-0, con un doble 6-2.

Las dos pasadas ocasiones en las que enfrentó la final fueron en 2019 y 2022. En ambas ediciones salió victorioso, lo que significa que hoy busca su tercera corona en tierras chilenas.

“Es un lindo torneo, que me trae lindos recuerdos, siempre me siento cómodo acá. Hay mucha gente que me conoce, es lindo dejar ese legado de que la gente te aprecie cuando pasas por un campeonato”, aseguró el boliviano.

El rival de hoy, el brasileño Thiago Seyboth, será un viejo conocido al que ya enfrentó en seis oportunidades. El duelo entre ambos está igualado, ya que cada uno salió victorioso en tres partidos.

Seyboth pasó a la final después de derrotar en la otra semifinal al argentino Facundo Díaz por un 2-0, con los parciales de 7-6(2) y 6-3.

“(Estoy) contento de estar en una nueva final, espero recuperarme lo más que se pueda y estar a la altura de un rival durísimo como es Thiago”, dijo Dellien.

La final está programada para hoy a las 9:00 hora de Bolivia, en la cancha central del Club Manquehue.

Partido



Durante el encuentro, Dellien fue superior al argentino en ambos sets. En los dos parciales, el boliviano logró quebrar el servicio de su rival tres veces.

Esa diferencia fue más que suficiente para ganar el partido después de 1 hora y 41 minutos de juego.

Hugo Dellien, que hace unas semanas volvió al Top 100 del Ranking Mundial de la ATP (99), por clasificarse a la final del Challenger de Santiago se aseguró sumar 50 puntos, que podrían generar que escale un poco más en la tabla.