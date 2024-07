París, última parada de grandes estrellas

Un buen papel, una medalla olímpica, es el colofón soñado por los deportistas que orientan su preparación hacia el gran acontecimiento para los atletas cada cuatro años. Apuran hasta la cita muchos de ellos que optan por un retiro, paulatino o profesional, después de unos Juegos. Así sucede también en París 2024.

Referentes del deporte apuntan a echar el cierre a sus respectivas carreras en París 2024. Así apuntan, en principio, la gimnasta estadounidense Simone Biles, los baloncestistas, el estadounidense de la NBA Lebron James, Rudy Fernández, del Real Madrid, el francés Nicolas Batum, los tenistas Rafael NAdal y el británico Andy Murray, Julio César La Cruz, boxeador cubano, Teddy Riner, judoca galo, el piragüsta Saúl Cravioto, varios integrantes de la selección de balonmano de Francia o la ciclista colombiana de BMX Maria Pajón, entre otros muchos.

Simone Biles (Estados Unidos. Gimnasia)

Cuatro veces campeona olímpica tuvo un retiro provisional durante dos años después de Tokio 2021 para reponerse del bloque mental que sufrió y para tratarse de su salud, mental y físicamente. Regresó en agosto del 2023 y en el Campeonato del Mundo de Amberes de ese año, la norteamericana logró cuatro medallas de oro.

Biles renunció a las finales en Tokio 2021 por la presión y el estrés. Dejó la final por equipos para centrarse en su salud mental y ahora, una vez respuesta, vuelve a competir en lo alto.

La gimnasta más premiada de la historia, con veintitrés campeonatos del mundo, considerada como la mejor de la historia, aspira ahora, en los Juegos a brillar y coronarse otra vez como campeona olímpica en los cuatro aparatos, tal y como hizo en Río 2016.

Rafael Nadal (España. Tenis)

Aunque en los últimos tiempos ha dejado entrever que el cierre de su carrera no tiene por qué ser en esta misma temporada, en este 2024, los planes de su final van encaminados hacia la cita olímpica. Campeón individual en Pekín 2008 y de dobles, junto a Marc López en Río 2018, el ganador de veintidós Grand Slam se aferra, ilusionado a la cita de París.

Disputará el balear, en Roland Garros, el lugar donde ha sido el rey durante tanto tiempo, catorce veces campeón, en tierra batida, el torneo individual y también en dobles, junto a Carlos Alcaraz, uno de los principales alicientes para el deporte español en los Juegos.

París serán la cuarta presencia olímpica para el balear desde su debut en Atenas 2004. Se perdió los de Londres 2012 y los de Tokio 2021, por lesión. Tras un año casi de ausencia en el 2023 por los contratiempos físicos, su puesta en marcha y su preparación en el 2024 se encaminan hacia París.

Andy Murray (Gran Bretaña. Tenis)

Exnúmero uno del mundo, ganador de tres títulos del Grand Slam, campeón olímpico en Londres 2012 y Río 2016, el escocés, que se resiste a dejar el circuito a pesar del paso del tiempo y, sobre todo, de sus limitaciones físicas, ha dejado ver que después de la cita olímpica colgará definitivamente la raqueta.

No termina de alcanzar el nivel que espera para competir el jugador que fue operado en el 2019 de la cadera y que desde entonces salta a la pista condicionado por la prótesis que se le colocó. Nunca ha vuelto a los treinta mejores del mundo. A sus 36 años vislumbra el final. Después de París.

Lebron James. (Estados Unidos. Baloncesto)

La derrota ante los Denver Nuggets y la eliminación de la carrera por el título, abrió la puerta del adiós del mítico jugador de la NBA que puso fin a su vigésima primera temporada en la Liga Profesional estadounidense. Tras el revés, Lebron dejó en el aire su futuro y su continuidad en la NBA, con Los Angeles Lakers. "No tengo pensado cuánto me queda. Pero no mucho".

Los Juegos son una prioridad para James y aspira a revalidar el oro logrado en Tokio 2021. A sus 39 años, subraya su compromiso con el combinado de Estados Unidos que disputará el torneo de baloncesto con un equipo plagado de estrellas. Sin embargo, la incorporación de su hijo al club angelino puede alargar la estancia de LeBron en el baloncesto profesional un tiempo más.

Julio César La Cruz. (Cuba. Boxeo)

Estrella del boxeo cubano apunta a París para intentar lograr su tercer oro. "Quiero revalidar mi corona olímpica para igualarme a los mejores boxeadores de la historia", dijo el púgil que triunfó en Río 2016 y Tokio 2021.

El boxeador de Camagüey, de 34 años, peso pesado, aseguró pocos meses atrás sus intenciones en el tramo final de su carrera. "Voy por mi tercera corona olímpica y ahí terminó", indicó La Sombra que ha acelerado su puesta a punto encaminada a la cita de París.

Idalys Ortiz (Cuba. Judo)

Apunta hacia sus quintos Juegos Olímpicos que presume de cuatro medallas y que anunció que tras París dejaría el deporte profesional. Erigida entre una de las mejores de la historia aspira en París a igualar, con cinco metales, a la judoca más premiada de siempre en este evento. Un bronce en Pekín 2008, oro en Londres 2012 y plata en Río 2016 y Tokio 2021.

La cubana, que compite en la categoría de +78 kilos, es una de las cinco que han ganado, al menos, cuatro medallas olímpicas. En París, su último tren, quiere igualar, con cinco, a la legendaria Ryoko Tani.

Emma Mckeon (Australia. Natación)

La nadadora, en lo que serán sus últimos Juegos Olímpicos, pretende superar en París la cantidad de medallas logradas por Ian Thorpe.

Será el cierre exitoso de la nadadora de 27 años que cuenta con más preseas en la historia de su país. Hasta ahora, presume de cinco oros, dos platas y cuatro bronces entre Río 2016 y Tokio 2021.

"La natación siempre será parte de mi vida. Pero estos serán los últimos para mí", anunció la nadadora.

Teddy Riner (Francia. Judo)

Cinco medallas en unos Juegos Y once veces campeón Mundial. Nadie tiene más títulos que el luchador galo. Peso pesado afrontará la cita olímpica como gran aspirante a medalla a sus 35 años. En mayo mantuvo el nivel y se situó en lo alto del podio en el campeonato mundial.

Dieciséis años después de su debut en unos Juegos, el atleta de Pointe A Pitre, en la isla de Guadalupe, abanderado de Francia en Río de Janeiro, de la categoría de más de 100 kilos, apunta a un adiós dorado en la competición olímpica de su país.

Mijaín López (Cuba. Lucha Grecorromana)

De 41 años, nacido en Consolación del Sur, en Pinar del Río, fue elegido uno de los abanderados de su país, junto a la judoca Idalys Ortiz, pero finalmente faltará a la ceremonia de París 2024 que puede ser el colofón de su carrera porque apurará hasta el final sus entrenamientos en Bulgaria.

Su aspiración es subir a lo alto del podio en los próximos juegos y colgarse su quinta medalla de oro consecutiva. Es un referente para el deporte cubano y siempre fue fiel a su país a pesar de sufrir la crisis económica. Hace tres años, en Tokio, igualó a genios como Michael Phelps, Carl Lewis o Alfred Oerter, alguno de los campeones en cuatro citas olímpicas seguidas que el cubano puede superar.

Max Whitlock (Gran Bretaña, Gimnasia)

Ganador de tres medallas de oro olímpicos, dos en Río 2016, en gimnasia artística, ya ha adelantado que su carrera profesional acabará tras París 2024.

A sus 31 años, asume la situación y asimila el escenario que le espera. Debutó en Londres 2012 y ahora mantiene la ilusión porque competirá ante su hija. "Siempre dije que competiría hasta que ella fuese los suficientemente grande para poder verme en directo en unos Juegos. Así será en París".

Whitlock se planteó decir adiós tras Tokio 2021, donde logró su último oro, el tercero. Pero el gimnasta británico más exitoso de la historia dejará su carrera el próximo agosto.

Alejandra Orozco (México, Clavados)

Recientemente elegida como abanderada por su país en la ceremonia de inauguración de París, la clavadista de Jalisco apunta hacia sus cuartos Juegos Olímpicos. "No es ninguna presión. Me motiva y es un compromiso y una fuerza para que cuando compita de lo máximo de mí", dijo la atleta tras ser elegida para portar la bandera de México.

De 27 años, la medallista más joven en la historia de su país al lograr la plata con 15 años, ganó otra presea, de bronce, en Tokio 2021, en la misma prueba, en plataforma sincronizada. Ahora es una de las principales bazas de su país antes de que diga adiós al deporte profesional

Mariana Pajón (Colombia. BMX)

Icono del deporte colombiano, oro en Londres 2012 y Rio 2016 y plata en Tokio 2021, acomete sus cuartos Juegos Olímpicos con la posibilidad de la retirada al final de la cita. Su intención de centrarse en la familia y en su vida personal.

Con 33 años, ha trabajado para conseguir en París 2024 un nuevo premio olímpico y alargar su leyenda. En cualquier caso, su legado en el BMX quedará reflejado como uno de los más exitosos del deporte de su país.

Shelly Ann Fraser-Pryce (Jamaica. Atletismo)

La velocista, tricampeona olímpica, pondrá fin a su gran carrera tras disputar los Juegos de París. A sus 37 años, la atleta desveló que su idea es "terminar en mis propios términos".

Con ocho medallas olímpicas, tres de oro, y diez títulos del mundo, la reina de los 100 metros lisos en Pekín 2008 y Londres 2012, también brilló en Río 2016 y Pekín 2021.