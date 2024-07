Polémica envuelve a Héctor Garibay tras su estadía a Francia

A poco menos de dos semanas de la participación del maratonista Héctor Garibay, el atleta nacional está envuelto en una polémica debido una denuncia por un supuesto acto de discriminación durante su estadía en París, por la inauguración de los Juegos Olímpicos.

Un exmaratonista nacional que vive en Francia, que se identifica como Bermabé, en un video que subió a sus redes sociales, aseguró que a Garibay no se le permitió portar la bandera durante la inauguración y que a su esposa no se la acreditó para que pueda ser parte de la delegación nacional que se hospeda en la Villa Olímpica.

“Garibay tenía que tener todos los privilegios que cualquier otro atleta. Primero le quitaron la bandera y eso es una falta de respeto de la chica, que ella ni siquiera es clasificada. Además, cometieron un atropello contra Garibay, la federación no lo habilitaron a su compañera, para que pueda acceder a un comedor, a un dormitorio, no la habilitaron para entrar a la Villa Olímpica, no le habilitaron para que pueda moverse en un medio de transporte”, dice Bernabé en su video.

La respuesta no se dejó esperar por parte del jefe de misión de la delegación nacional en París 2024, Javier Mejía, quien en principio explicó que la bandera nacional fue portada de manera alternada entre María José Ribera y Héctor Garibay durante el recorrido que hizo la barcaza por el rio Sena.

Ambos deportistas fueron designados como abanderados, en un principio de equidad que exige el Comité Olímpico Internacional (COI), en el que pide que sean un atleta varón y una dama, los que porten la bandera de todos los países.

Bernabé también aseguró que, en un atropello a la esposa de Garibay, le retuvieron el pasaporte en la Villa Olímpica.

Desde el Comité Olímpico Boliviano (COB) se explicó que en la Villa Olímpica pueden hospedarse los 10 miembros que conforman la delegación de Bolivia.

Esta delegación está integrada por los cuatro atletas, sus cuatro entrenadores, sumado al jefe de misión y un técnico del COB, que es el encargado de ver la inscripción de los atletas a sus pruebas, etc.

La cantidad de oficiales, es decir personas que pueden acompañar a los deportistas, se determina en base a la cantidad de atletas clasificados. Solo estas 10 personas, que son miembros de la delegación gozan de los beneficios como ser parte de la inauguración en la barcaza, hasta hospedarse en la Villa Olímpica.

La esposa de Garibay fue acreditada como delegación adjunta, que, si bien cuenta con una credencial que le permite ingresar a la Villa como invitada, no le da acceso al comedor, ni a pasar la noche en el lugar, que debe dejarlo a las 21:00.

El problema con la retención del pasaporte de la esposa de Garibay se generó precisamente porque ella, pese a la advertencia del personal de la organización de los Juegos, no abandonó la Villa.

También se conoció que estos detalles sobre cuáles serán los accesos que tendría la esposa de Garibay en París, se le explicó tanto al atleta como a su compañera, antes del viaje ad ele delegación a Francia.

Finalmente, Mejía dejó en claro que el Equipo Bolivia está concentrado en hacer su mejor representación en los Juegos.

Entre tanto, Garibay regresó al país en días pasados, para encarar la última etapa de su preparación. Tiene previsto volver a París el 8 de agosto, dos días antes de su competencia que es el 10 de agosto.