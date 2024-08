Garibay: “Regresé por tener mi paz mental”

A menos de una semana para competir en los Juegos Olímpicos París 2024, el atleta boliviano Héctor Garibay dio a conocer las razones que tuvo para volver a Bolivia antes de la competencia, pero también señaló algunas fallas de coordinación y comunicación con quienes se encargan de su entrenamiento.

Luego de mucho tiempo, el atleta confesó que atraviesa por un momento complicado en el que es blanco de críticas e insultos.

En la publicación que va acompañada por una fotografía del atleta vistiendo la camiseta de la delegación boliviana, expresa que debía esforzarse más para llegar a los Juegos Olímpicos, lo que implicó dejar de trabajar para concentrarse en sus entrenamientos.

Garibay afirma que cuando supieron de su participación en México, “recién se dieron cuenta” que existía.

“No todo fue color de rosa después de mi llegada, X persona, que por respeto no diré su nombre, se dedicó a dañarme. Soy de las personas muy poco expresivas, siempre callé todo lo que pasaba, tuve un año de muchos sentimientos, dolor, angustia, tragedias, críticas, pero tenía que seguir de pie. Ahora vuelve la misma historia, vuelve a dañarme con sus malas acciones y sus malos comentarios”, asegura Garibay.

Sin referirse específicamente a esta persona, se recuerda que en una anterior oportunidad se conoció del distanciamiento entre el atleta y su entrenadora, Nemia Coca. Pese a dicha situación, ambos retomaron su relación de trabajo y alistaron el último periodo de preparación de cara a los Juegos Olímpicos.

En este sentido, Garibay justifica que su regreso al país se dio por “todo el dolor que estábamos atravesando como familia”.

“Me pregunto, ¿será que todos los atletas atraviesan por estos problemas o solo yo? Por qué como futbolista puedo decir que tuve entrenadores muy buenos, hay tantas cosas que callé, y por callar recibí lo que ahora estoy volviendo a recibir una vez más, críticas-insultos. Una vez más soy el culpable, el malagradecido para los ojos de toda esa gente”, continúa.

Finalmente, Garibay aclara que no conversó acerca de que no debería regresar a Bolivia, pero tampoco conocía de ninguna planificación; asimismo afirma que no tiene entrenamientos ni conversaciones con la persona señalada.

El atleta también puntualiza que regresó a Bolivia con la “única intención” de seguir con su preparación, pero también asegura que lo hizo para estar concentrado y “al fin con mi paz mental”.

“Nadie es culpable del distanciamiento que hay, desde mi llegada de México ya no me veía igual, sino estaban con otros intereses de por medio. Nunca le dije que regresé de París, ya que ni siquiera tenemos ningún tipo contacto. Me duele estar pasando por todo esto, no lo culpo, pero por cosas de la vida llevo mucho tiempo entrenando solo”, completó.

Garibay asegura que esperó por mucho tiempo el día de su presentación en los Juegos Olímpicos y ahora “se repite la misma historia”.