Amor en los Juegos Olímpicos 2024: las propuestas de matrimonio más virales

Los Juegos Olímpicos de 2024 en París han sido testigos no solo de emociones deportivas, sino también de un brote de amor entre los atletas, con varias propuestas de matrimonio que han capturado la atención de los aficionados de todo el mundo.

La edición de este año, celebrada en la ciudad del amor y con escenarios emblemáticos como el Sena, la Torre Eiffel, el Louvre y Notre Dame, comenzó con la emotiva propuesta de David Vega a Noemí Romero, ambos participantes en trampolín y pareja estable desde hace años. La propuesta ocurrió frente a las cámaras después de su participación en el Bercy Arena, con Noemí aceptando entre la algarabía del público.

Otro momento memorable fue la medalla de oro ganada por el doble mixto chino, Huang Ya Qiong y Zheng Shiwei, contra una pareja surcoreana. Al finalizar la ceremonia, Zheng sorprendió a Huang con un ramo de flores y una propuesta de matrimonio, arrodillándose ante ella para colocarle el anillo en su dedo anular.

Chinese Olympian Liu Yuchen proposed to Huang Ya Qiong after she won gold pic.twitter.com/SUXoLYVzXj

