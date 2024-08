Rachael Gunn, la atleta australiana de breaking que se hizo viral en París 2024

Rachael Gunn, más conocida artísticamente como Raygun, es una atleta nacida en Australia que ha capturado la atención del mundo tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde el breaking hizo su debut como deporte olímpico.

A pesar de su talento y dedicación, Gunn recibió calificaciones de cero en todas sus presentaciones, lo que generó un gran revuelo en las redes sociales y la convirtió en un fenómeno viral.

Su estilo único y su energía en el escenario resonaron con el público, aunque los jueces no reflejaron esa apreciación en sus puntuaciones. Este contraste entre la percepción del público y la evaluación oficial ha suscitado debates sobre la subjetividad en la evaluación de disciplinas artísticas como el breaking, que combina danza y acrobacias. La historia de Raygun destaca la complejidad del arte en el deporte y cómo, a veces, la conexión emocional con el público puede superar las decisiones de los jueces.

This is Rachael Gunn, she has a PhD in cultural movement and convinced Australia to pay for her trip to the Paris Olympics.







She participated in break dancing and got 0 points.







— BowTiedMara (@BowTiedMara) August 10, 2024