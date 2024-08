Butacas del estadio Villa Ingenio para el duelo ante Venezuela serán descartables

El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa, informó ayer que las butacas que se instalarán en el estadio Municipal de Villa Ingenio para el partido ante Venezuela (5 de septiembre) serán descartables, esto hasta que la Alcaldía de El Alto logre la importación de las definitivas.

“El estadio va a estar con las butacas correspondientes. En inicio van a ser unas butacas descartables, desechables, hasta que lleguen las definitivas. Reitero que el estadio de Villa Ingenio va a estar 100 por ciento en condiciones para recibir ambas selecciones”, aseguró Costa.

El titular federativo explicó que la Alcaldía de El Alto es la responsable de la compra e importación de las butacas definitivas y que la FBF se hará cargo de las descartables.

“La Alcaldía de El Alto está haciéndose cargo de las butacas definitivas que van a estar ya incorporadas, estimo, en pocos meses más. La Federación se está siendo cargo de las butacas descartables para dar las mejores condiciones a los asistentes. Estos asientos van a estar debidamente numerados, así que cumplimos ha cabalidad con la norma”, dijo Costa.

Según el presidente de la FBF, la norma no exige que las butacas sean de un material específico, por lo tanto, las descartables, que son de poliestireno expandido, tendrán la numeración que solicita la Conmebol.

Costa también aclaró que la “Conmebol ya habilitó el estadio de Villa Ingenio, así que ese estadio está completamente ratificado y se confirma el partido. Sobre el material, no le encuentro inconveniente: la norma dice butacas, no dice de qué material deben ser, no dice si son de madera, de oro o de plata”.

Por su lado, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, sostuvo que la falta de divisas en el país generó problemas para la adquisición de las butacas.

Copa indicó que los trabajos en el campo de juego comenzaron el sábado, por lo tanto, la cancha estará en las mejores condiciones posibles para recibir a Venezuela.

Esperan un lleno total en El Alto

Las localidades para el partido ante Venezuela se pondrán a la venta la siguiente semana, informó Fernando Costa, titular de la FBF, quien además dijo que los costos serán populares, con la idea de tener un estadio lleno.

“La siguiente semana se pondrán a la venta las entradas.

Los precios serán muy modestos de los que se ha estado manejando en los últimos años. Así que esperemos contar con un lleno total y estamos convencidos de ello”, dijo.

Costa confirmó que este lunes 26 de agosto se iniciará la concentración de la selección nacional en La Paz, con miras a los partidos ante Venezuela y Chile.