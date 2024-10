La Copa Davis será el último baile de Nadal

Rafael Nadal puso fecha de caducidad a su carrera. Después de veintidós años en la élite, el balear anunció que colgará la raqueta tras jugar las finales de la Copa Davis, del 19 al 24 de noviembre, en Málaga.

Nadal su retirada en un video de 4’45” en el que aseguró que se va “con la tranquilidad absoluta de haber dado el máximo”.

Nadal se dirige a familiares, rivales, equipo y aficionados para agradecerles su papel en su carrera.

El video comienza con un suspiro de Nadal, tras el que una voz en off pregunta “¿Estamos listos?”, antes de que el ganador de 22 Grand Slams empiece a hablar.

“Estoy aquí para comunicaros que me retiro del tenis profesional”, dijo.

“Me hace muchísima ilusión que mi último torneo sea la final de la Copa Davis, representando a mi país. Es cerrar el círculo”, añadió el ganador de 22 Grand Slams.

“La realidad es que han sido unos años difíciles, estos dos últimos especialmente. Creo que no he sido capaz de jugar sin limitaciones. Es una decisión que evidentemente es difícil”, afirmó el tenista, de 38 años, que jugó sus últimos partidos en los pasados Juegos Olímpicos de París.

Nadal (Manacor, 1986) se retira con 92 títulos en su historial, el primero de ellos ganado en 2004.

Entre sus logros figuran 14 Roland Garros, cuatro Abiertos de Estados Unidos, dos Wimbledon y dos Abiertos de Australia, dos oros olímpicos y cinco Copas Davis.

Los títulos Grand Slam fueron dos del Abierto de Australia 2009 y 2022; 14 del Roland Garros 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; dos en Wimbledon 2008 y 2010 y cuatro en el Abierto Estados Unidos 2010, 2013, 2017, 2019.

El torneo de exhibición titulado Six Kings Slam, que se jugará en Riad del 16 al 19 de octubre, será la primera presencia de Nadal en una pista de tenis después de disputar en París 2024.

Djokovic y Federer se despidieron

“Qué carrera, Rafa. Siempre he deseado que este día no llegara. Gracias por los inolvidables recuerdos y por todos tus logros en el deporte que amamos. Ha sido un absoluto honor”, dijo el suizo Roger Federer, ganador de veinte Grand Slams.

“Rafa, una publicación no es suficiente para expresar todo el respeto que te tengo y por lo que has hecho. Has inspirado a millones de niños a empezar a jugar al tenis y creo que probablemente es sea el mayor logro que cualquiera pueda desear”, aseguró el serbio Novak Djokovic.