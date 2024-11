El homenaje a Nadal, el martes o el viernes

Tenis. La raqueta uno de Bolivia avanza a paso firme en suelo charrúa, con la mirada puesta en revalidar la corona tres años después Ver más Dellien accede a la final del Challenger de Montevideo y busca su título número 16

El tenista beniano Hugo Dellien se instaló en las semifinales del Challenger de Montevideo, Uruguay, luego de vencer este viernes al brasileño Felipe Meligini, por los cuartos de final del torneo... Ver más Dellien lo hizo de nuevo: está en semifinales del Challenger de Montevideo y busca otra corona