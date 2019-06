Llega a los cines “Maestro suplente 2”

En el día dedicado a ellos, 6 de junio, llega “Maestro Suplente 2”, la película.

Esta secuela, dirigida nuevamente por el español Nacho G. Velilla, está protagonizada por Martha Higareda (Lucy) y Omar Chaparro (Zequi). La cinta gira alrededor de Lucy y Zequi, dos maestros del Instituto Frida Kahlo que están a punto de casarse.

Los Tiempos conversó con Martha Higareda acerca de esta nueva entrega y sus proyectos como actriz y productora.

- ¿Cómo veremos a Lucy en esta secuela?

La Lucy que veremos ahora es muy diferente a la Lucy de la primera parte. En la primera película ella era muy vulnerable, ahora es una mujer empoderada. La actitud de Lucy es: ‘si me quieres de regreso me tienes que reconquistar y si no pues entonces el que sigue” y el que sigue es este chavo que es interpretado por Aarón Díaz que fue el novio de Lucy cuando ella estaba más chavita, ambos se reencuentran y éste se convierte en el rival de Zequi.

- ¿Es difícil llevar el papel protagónico y al mismo tiempo la producción?

En realidad cada vez que lo hago se me hace más fácil, tengo más práctica con prender y apagar el “switch” entre estar en escena, corte y checar algunas cosas que tienen que ver con la producción entre una toma y la otra. Pero también se hace más fácil cuando tienes un equipo muy padre a tu alrededor que te puede ayudar y que más bien se encarga de que todo corra como debe ser.

- ¿Cuáles son tus expectativas con el estreno de la película?

Tuvimos la fortuna de estrenarla en EEUU y meternos a las salas de cine sin que la gente supiera que estábamos ahí y, al escuchar las risas y las reacciones de la gente ¡sé que le va a ir súper bien! Es una película muy divertida. Lo que sí puedo prometer es que tiene muchas risas y que tiene un mensaje bien bonito que es “abrazar tu identidad”.

- ¿Hay algo tuyo en Lucy?

De mí, lo que tiene Lucy es que es una persona un poquito “nerd”, o sea me gusta mucho estudiar, cuando me propongo algo siento que me tengo preparar y Lucy también es así. Ella es una chava que se pone en el lugar de las personas, tiene mucha compasión y yo también soy así. La diferencia es que yo soy más rocker y ella es mucho más tierna (ríe).

- En el mundo del cine y la TV, ¿cuáles son tus proyectos?

Como productora y guionista escribí una nueva película que se llama “Tod@s caen” que también protagonizo con Omar Chaparro. Como actriz acabo de terminar una película de terror con Blumhouse Productions, y en este momento estoy actuando en la serie estadounidense “The queen of the south”.

- ¿Algún director en especial con el que quisieras trabajar?

Me encantaría poder trabajar con Guillermo del Toro, creo que es un director extremadamente talentoso, y por supuesto que me encantaría trabajar con Alfonso Cuarón. Esos son mis dos sueños más grandes.

UNA LUCY DIFERENTE

Está enojada

Martha asegura que en esta secuela vuelve una Lucy muy diferente. “En la primera entrega ella era vulnerable, ahora es una mujer empoderada”.