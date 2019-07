Spider-Man: lejos de casa

Ayer inició el VIII Taller Internacional de Guion, en el marco del programa de Intervenciones Urbanas del Ministerio de Planificación del Desarrollo, con la conferencia magistral de la guionista y... Ver más Filme “Rompecabezas”, de Natalia Smirnoff, se proyecta hoy en La Casona Santiváñez

El negro de sigilo, el clásico rojo y azul, el Iron Spider cortesía de Tony Stark y el flamante rojo y negro. Estos son los cuatro trajes que lucirá Spider-Man en "Far from home", pero solo uno es el... Ver más Tom Holland revela cuál es su traje favorito de Spider-Man en "Far from home"

“Bárbara”, la ópera prima del boliviano Pedro Antonio Gutiérrez y de Abubuya Producciones, obtuvo el premio como mejor largometraje de ficción en el Miami Independent Film Festival (Mindie) Ver más “Bárbara”, premiada como mejor largometraje de ficción en Estados Unidos