Mira la lista de los semifinalistas en 9 categorías para los Premios Óscar

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista de seminfinalistas para la 92a edición de los Premios de la Academia en nueve categorías: Largometraje documental, Cortometraje documental, Largometraje internacional, Maquillaje y peluquería, Música (partitura original), Música (Canción original), Animación Cortometraje, cortometraje de acción en vivo y efectos visuales.

La cinta española "Dolor y Gloria", de Pedro Almodóvar, fue seleccionada como semifinalista para competir por el Óscar a la mejor película internacional y también a la mejor banda sonora original, siendo la única película hispanohablante que consigue superar el corte por el que la Academia preselecciona a diez candidatas, entre un total de 91 aspirantes extranjeras, que competirán por lograr la nominación definitiva, informó la organización en un comunicado.

Las nominaciones finales se anunciarán el 13 de enero de 2020 mientras que la ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar el 9 de febrero en el teatro Dolby en Los Ángeles (EEUU).

Por fuera quedaron varias películas latinoamericanas que se veían con opciones para llegar al listado de semifinalistas, entre ellas la colombiana "Monos", de Alejandro Landes; la brasileña "A vida invisível de Eurídice Gusmão", de Karim Aïnouz; o la argentina "La odisea de los giles", de Sebastián Borensztein.

Mira la lista completa de seminfinalistas para la 92a edición de los Premios Óscar:

Largometraje Documental

Quince películas avanzarán en la categoría de Largometraje Documental para los 92 Premios de la Academia. Ciento cincuenta y nueve películas fueron presentadas en la categoría.

“Abogado”

“Fábrica estadounidense”

“El Apolo”

“Apolo 11”

“Aquarela”

“La pequeña granja más grande”

“La cueva”

“El borde de la democracia”

“Para Sama”

“El gran truco”

“Honeyland”

“Derriba el House "

" Maiden "

" Midnight Family "

" One Child Nation "

Cortometraje Documental

Diez películas avanzarán en la categoría de Cortometraje Documental para los 92 Premios de la Academia. Noventa y seis películas calificadas en la categoría. Los miembros de la rama Documental votan para determinar la lista restringida y los nominados.

"Después de María"

"Fuego en el paraíso"

"Fantasmas de tierra de azúcar"

"En la ausencia"

"Aprendiendo a andar en patineta en una zona de guerra (si eres una niña)"

"La vida me alcanza"

"Los Nightcrawlers"

"St. Louis Superman "

" Mantente cerca "

" Walk Run Cha-Cha "

Película Internacional

Diez películas avanzarán a la próxima ronda de votación en la categoría de Largometraje Internacional (anteriormente conocida como Película en Lengua Extranjera) para los 92 Premios de la Academia. Noventa y una películas fueron elegibles en la categoría.

República Checa, "El pájaro pintado"

Estonia, "Verdad y justicia"

Francia, "Les Misérables"

Hungría, "Aquellos que permanecieron"

Macedonia del Norte, "Honeyland"

Polonia, "Corpus Christi"

Rusia, "Beanpole"

Senegal, "Atlantics"

Corea del Sur, "Parásito"

España, "Dolor y Gloria"

Maquillaje y peluquería

Diez películas avanzarán en la categoría de maquillaje y peluquería para la 92 edición de los Premios de la Academia.

"Bombshell"

"Dolemite es mi nombre"

"Downton Abbey"

"Joker"

"Judy"

"Little Women"

"Maléfica: Mistress of Evil"

"1917"

"Érase una vez ... en Hollywood"

"Rocketman"

Música

Ciento setenta puntajes fueron elegibles en la categoría.

"Avengers: Endgame"

"Bombshell"

"The Farewell"

"Ford v Ferrari"

"Frozen II"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"The King"

"Little Women"

"Marriage Story"

"Motherless Brooklyn"

"1917"

"Pain and Gloria "

" Star Wars: The Rise of Skywalker "

" Nosotros "

Música original

Setenta y cinco canciones fueron elegibles en la categoría

"Sin palabras" de "Aladdin"

"Carta a mi padrino" de "El padrino negro"

"Estoy de pie contigo" de "Avance"

"Da Bronx" de "The Bronx USA"

"Into The Unknown" de "Frozen II "

" Stand Up "de" Harriet "

" Catchy Song "de" The Lego Movie 2: The Second Part "

" Never Too Late "de" The Lion King "

" Spirit "de" The Lion King "

" Daily Battles "de" Motherless Brooklyn "

" A Glass of Soju "de" Parasite "

" (Voy a) Love Me Again "de" Rocketman "

" High Above The Water "de" Toni Morrison: The Pieces I Am "

" No puedo dejar Te tiras lejos "de" Toy Story 4 "

" Glasgow "de" Wild Rose "

Cortometraje de animación

Noventa y dos películas calificadas en la categoría

“Dcera (Hija)”

“Amor de cabello”

“No puede vivir sin cosmos”

“Hors Piste”

“Kitbull”

“Memorable”

“Mind My Mind”

“The Physics of Sorrow”

“Sister”

“Tío Thomas: Contando para el Dias"

Cortometraje de acción

Ciento noventa y una películas calificadas en la categoría.

"Hermandad"

"El regalo de Navidad"

"Pequeñas manos"

"Miller & Son"

"Nefta Football Club"

"La ventana de los vecinos"

"Refugiado"

"Saria"

"Una hermana"

"A veces, pienso en morir"

Efectos visuales