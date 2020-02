“Eugenia a través de una bala” se presenta en el Astoria

La obra teatral “Eugenia a través de una bala” tiene un objetivo: el de evidenciar una serie de problemáticas sociales de carácter estructural como es la impunidad legal en casos de pedofilia y pederastia.

Esta pieza, que se pone en escena este jueves 6 y viernes 7 de febrero, a partir de las 20:00, en el centro de convenciones y eventos Astoria (av. Ricardo Jaimes Freire No. 2030, entre Man Cesped y Simón López), tiene como protagonista a la actriz Marian Ayala Leyton.

El precio de las entradas es de 50 bolivianos y el ingreso es para personas mayores de 15 años.

“Padre, confieso que vengo a matarlo”, esta frase, según el texto original del director, actor y escritor mexicano Alexis Casas Eleno, es el principio de la historia que Eugenia quiere contar.

El actor Gabriel Caballero adaptó el guion y dirigió la obra junto a su equipo Caballero Productora Escénica.

Anteriormente, la obra participó del primer Festival Internacional de Teatro Universitario Estación México, que se realizó en la ciudad de Toluca del país norteamericano, en noviembre de 2019.

Según su sinopsis, Eugenia se halla nuevamente en el mundo de los vivos, en su hermoso valle alto cochabambino, frente a miradas juzgadoras, con su pasado y sin asuntos pendientes.

La vida le permite hacer quizás un último descargo en medio de un intenso vaivén en el que la protagonista es la mujer, en todas sus facetas, en sus miedos y contradicciones.

“A Eugenia le han matado un hijo, pero Eugenia no sólo es madre; Eugenia ha matado al padre del pueblo, pero Eugenia no sólo es una asesina, es también mujer; Eugenia representa a la chola boliviana en su fuerza y fragilidad; Eugenia me y nos representa en nuestro clamor de justicia; Eugenia envuelta en su pueril dulzura adquiere la voz que nunca le fue escuchada”.

Valeria Terán está a cargo de la escenografía y Miradas Producciones del diseño y fotografía. La banda sonora está producida por Willy Claure.

Además, la productora cochabambina aseguró que tendrá propuestas teatrales en Astoria cada mes.