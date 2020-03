Disney suspende la producción de películas por el coronavirus

Después de aplazar el estreno global de "Mulan" y de cerrar sus parques temáticos, Disney ha tomado otra decisión drástica para frenar la crisis por el coronavirus: Suspender la producción de todas sus películas, con la animación como excepción.

De esta manera, la nueva versión con actores reales de "The Little Mermaid" retrasará su rodaje, que iba a comenzar en nueve días en Londres, lo mismo que el thriller de Guillermo del Toro "Nightmare Alley", el drama de Ridley Scott "The Last Duel" y la siguiente entrega de "Home Alone".

"Si bien no se han confirmado casos de Covid-19 en nuestras producciones, después de considerar el entorno actual y de buscar el interés de nuestros elencos y equipos, hemos tomado la decisión de detener la producción de algunas de nuestras películas de acción en vivo por un corto tiempo", dijo un portavoz de Disney en un comunicado.

La nueva "Peter Pan y Wendy", así como "Shrunk", una secuela del clásico de los años 1980 "Honey, I Shrunk the Kids", también se retrasan, aunque ambas estaban en una fase temprana de preproducción.

"Continuaremos evaluando la situación y regresaremos al trabajo tan pronto como sea posible", aclaró el gigante del entretenimiento.

La decisión de Disney afecta a una gran número de estudios de los que la compañía es propietaria, como Fox o Searchlight.

Marvel, también bajo el control de Disney, ya suspendió por su parte el rodaje de "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings", después de que su director, Destin Daniel Cretton, se haya aislado por decisión propia.

La factoría de Mickey Mouse también ha suspendido unos 16 pilotos de televisión por las mismas razones, según han informado medios de comunicación especializados.

Asimismo, ya se han interrumpido rodajes de otros estudios diferentes como "Mission: Impossible" en Italia, "Competencia Oficial" -protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas- en España, y del concurso "The Amazing Race" por todo el mundo.

Y los preparativos para filmar la cinta biográfica sobre Elvis Presley quedan pausados después de que uno de sus protagonistas, Tom Hanks, haya dado positivo por el coronavirus en Australia.