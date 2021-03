Muere el actor estadounidense George Segal a los 87 años

WASHINGTON |

El actor estadounidense George Segal, con un largo recorrido por la televisión y el cine desde los años 1960, murió a los 87 años, informó su esposa Sonia Segal a la revista de Hollywood Deadline.

Segal, quien fue nominado a un Óscar por "Who's Afraid of Virginia Wolf?" (1966), murió en Santa Rosa, California, por complicaciones tras una cirugía de bypass, dijo su esposa en la nota publicada.

Nacido el 17 de febrero de 1934 en una pequeña ciudad del estado de Nueva York, estudió actuación y sus primeros papeles fueron en producciones teatrales de Broadway.

Su larga carrera en el cine incluye roles protagónicos en "The Owl and the Pussycat" (1970) con Barbra Streisand, "The Duchess and the Dirtwater Fox" (1976) con Goldie Hawn, y "Fun With Dick and Jane" (1977) con Jane Fonda. Su primer papel importante en Hollywood fue en "The Young Doctors" (1961).

En "Who's Afraid of Virginia Wolf?" interpretó a un joven profesor, junto a dos superestrellas del momento: Richard Burton y Elizabeth Taylor.

Segal ganó un Golden Globe por su actuación en "A Touch of Class" (1973) con Glenda Jackson.

En televisión, Segal es conocido por sus papeles en shows como el sitcom de NBC "Just Shoot Me!" (1997-2003) y luego por su interpretación de Pops en "The Goldbergs" de ABC, que se estrenó en 2013 y aún se produce.

"Hoy perdimos a una leyenda", tuiteó el productor Adam Goldberg.

"Fue un verdadero honor ser una pequeña parte del maravilloso legado de George Segal. Por pura suerte, escogí a la persona ideal para interpretar a Pops. Tal como mi abuelo, George era un niño de corazón con un brillo mágico. Creo que estos recuerdos lo dicen todo...", escribió.