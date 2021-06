“El Conjuro 3”. El público reacciona a la película y la considera aterradora

El Conjuro 3 ya se estrenó en escenarios internacionales, por lo que ya comenzaron a emerger las primeras reseñas y comentarios sobre la nueva cinta de esta popular franquicia de terror. En Cochabamba, debido a las medidas dispuestas por las autoridades departamentales y municipales, la cinta no se estrenó el jueves, y recién este lunes podrá ser vista en las salas.

En la actualidad, una de las franquicias más importantes en el cine de terror es El Conjuro, y la prueba está en que a lo largo de tres entregas ha logrado mantener la atención de su público casi con el mismo éxito, sin olvidar que se ha expandido con varios spin-offs como la trilogía de Annabelle y La monja, esta última no tan exitosa como todas las anteriores. Ahora que El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (85 por ciento de aceptación según la página especializada Tomatazos) se transmite por HBO Max y en varias salas de cine, la respuesta del público sigue estando a su favor.

Esta tercera película cuenta con importantes diferencias a comparación con las dos primeras, sobre todo en cuanto a la presencia de demonios y posesiones. Si bien es uno de los temas que más impacto generan, el director Michael Chaves optó por tomar un camino diferente. Por supuesto, el hecho de que cada cinta cuente con un cineasta distinto le da un toque extra a cada entrega. Ahora, el centro de todo fue la investigación, tomando un aire de una historia policiaca, pero con investigadores de lo paranormal.

Las posesiones sí están presentes, pero ahora no son el punto principal. En El Conjuro y El Conjuro 2: El caso de Enfield, los protagonistas se enfrentaron a demonios, y ahora se enfrentan a una mujer con cierto fanatismo hacia los ritos satánicos.

De acuerdo a lo que se ha observado en las primeras reacciones compartidas en redes sociales, la mayoría la considera una de las películas más aterradoras, y esa respuesta tiene sentido si nos detenemos a mirar la época en la que se desarrolla.

1981 es el año en el que Arne Cheyenne Johnson, en la vida real, fue acusado por asesinar a un hombre, y su defensa argumentó que este acto fue debido a la presencia de un demonio. Justo en esta década, Estados Unidos vivió una ola de pánico satánico, en donde cualquier indicio de satanismo generaba un gran terror en los ciudadanos, cosa que, aunque hoy no genera tanto ruido, de alguna manera sigue presente.

Por otra parte, está el hecho de que se muestre la mirada de un asesino; más allá de poner a un hombre matando a diestra y siniestra, la película busca que el público vea lo que pasa por su mente, cuál es la realidad que vive en su cabeza. El hecho de que el atacante no sea directamente un demonio, sino una persona común, genera en el público cierto miedo interno por algo que creen que sí es posible que suceda.

Hasta ahora, El Conjuro 3 es la entrega de la trilogía con menor calificación por parte de la crítica en Rotten Tomatoes con 61 por ciento, mientras en la calificación del público obtuvo 85 por ciento. A continuación, algunas de las reacciones del público en Twitter:

- “Maldita sea, El Conjuro 3 da miedo como el infierno”.

- “Honestamente, El Conjuro fue real (y) jodidamente espeluznante. Me dan miedo todas las películas de terror, pero ésta realmente me asustó”.

- “El Conjuro: El diablo me obligó a hacerlo es hermosa pero aterradora. Todo sobre los crímenes, la ley, la maldición y Dios. Fue perfecto”.

- “Tiene lo suyo, una base clásica de lentitud e impacto, reforzada con la sombra de ser basada en hechos reales. A propósito de sombras, ¿era necesario que visualmente fuera tan oscura? Me dio dolor de cabeza verla. ¿O sería un asunto técnico de la proyección?”

- “Me encantó, es súper buena y sí da miedo y eso que no soy de tener miedo cuando veo una película de terror. Muy buena, la recomiendo”.

- “No le tenía nada de fe. Soy fan del trabajo como director de James Wan y cuando supe que él no estaría detrás del proyecto, realmente perdí el interés en la saga. Creí que harían alguna tontería como La monja o Annabelle. Con mucha felicidad admito mi error. Me encantó. De hecho, no sé si por la novedad, porque he visto mucho la primera y la segunda o porque realmente es mejor, esta película me ha gustado más que las anteriores”.