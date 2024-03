El salar de Uyuni se convierte en escenario de belleza y encanto de una película japonesa romántica

El salar de Uyuni se convirtió en uno de los escenarios protagónicos de la película romántica más esperada de Japón "April, come she will". El tesoro natural boliviano por su vasta extensión de sal blanca, sirvió de inspiración para esta obra cinematográfica, inspirada en la novela de Genki Kawamura.

"La Encargada de Negocios de la embajada de Bolivia en Japón, Natalia Salazar, asistió al estreno de la película y conversó con los actores Takeru Satoh y Nana Mori, quienes expresaron su fascinación durante su visita a Bolivia, especialmente por el salar de Uyuni, resaltando la magnificencia de este maravilloso espejo natural", informó la Cancillería.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la inclusión del salar de Uyuni en la trama de la película no solo "realza su valor turístico, sino que también destaca su importancia como un símbolo de romance y aventura, capturando la atención del público, despertando su interés por descubrir más sobre el país y consolidarlo como uno de los principales destinos".

Por su parte, el galardonado director Tomokazu Yamada elogió la hospitalidad y la calidez del pueblo boliviano, destacando su admiración por el valor que se le otorga a la riqueza cultural, las tradiciones y el folklore.

Tras presenciar las imágenes en la película, los asistentes al estreno expresaron un "fuerte deseo de visitar Bolivia, quedando cautivados por la espectacular belleza del salar de Uyuni y mostrando un genuino interés" en sumergirse más en la historia y cultura boliviana.

Ante esta situación, el Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, en coordinación con el Viceministerio de Turismo, continuará fomentando el turismo y difundiendo la diversa y valiosa cultura boliviana a nivel internacional para promover a Bolivia, fortalecer los lazos internacionales y resaltar los atractivos turísticos.