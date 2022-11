Dúo Pinell Vatca dará un concierto de violín y piano en el Palacio Portales

Este martes 22 de noviembre, el dúo Pinell Vatca procedente de Estados Unidos brindará un concierto de violín y piano con la interpretación de compositores europeos y bolivianos.

El evento se realizará en el Palacio Portales a horas 19:00. Las entradas tienen un costo de Bs 25 y se venderán en Informaciones de Palacio Portales.

Javier Pinell, violinista boliviano, retorna al país luego de cuatro años, acompañado del pianista Mihai Vatca, nacido en Rumania.

Ambos son docentes de la Universidad de Sam Houston de Texas, Estados Unidos, y realizan una gira que se inició en Colombia, en las ciudades de Bogotá y Medellín.

En Bolivia, este dúo de connotados músicos se presentó en La Paz el pasado 19 de noviembre.

Programa

“Ritornel” Sonata Concertante para Violín Solo Ladislav Burlas (n. 1927)

Suite para Piano Op. 10, No. 2 in D Major George Enescu (1881-1955)

Pavane

Bourrée

Elegía Gustavo Navarre (1931-2006)

Danzas bolivianas del ciclo “Runas” Atiliano Auza León (n. 1927)

Capricho (1950)



Campiña sucrense (1963)



Trino canto (1960)

Sonata No. 3 para Violín and Piano en Do menor, Op.45 Edvard Grieg (1843-1907)

Allegro molto appassionato

Allegretto espressivo alla Romanza

Allegro animato

BIOGRAFIAS

Javier Pinell, violín

Javier Pinell, nacido en La Paz Bolivia, es profesor de violín y director de la cátedra de cuerdas en la Sam Houston State University. Con una amplia experiencia como docente, también ha enseñado violín y música de cámara en el Interlochen Center for the Arts por once años.

Como ganador del prestigioso premio Theodor Presser Award, el Dr. Pinell realizó un importante trabajo de investigación enfocado en obras para violín de compositores bolivianos contemporáneos. El lanzamiento de los discos compactos El Rescate: La Obra Musical Sobreviviente de Gustavo Navarre en 2015, y Bolivia: Los Sonidos Desconocidos en 1998 incluyen varias obras de este valioso repertorio. Este trabajo fue reconocido por el Ministerio de Educación del gobierno boliviano. Otras actividades académicas incluyen la grabación de obras compositores alemanes Felix Draeseke y Arnold Krug (2005). Esta grabación histórica fue realizada utilizando un tipo de instrumentos de cuerda originalmente requeridos por los compositores. Se trata de un conjunto instrumentos de cuerda incluyendo violines, viola, violotta, violoncello y cellone diseñados por el físico Alfred Stelzner.

Como artista, el Dr. Pinell ha viajado extensivamente incluyendo actuaciones con orquestas en Bolivia, Venezuela, Japón, Alemania, Luxemburgo, Perú y en los EE.UU. Como músico de cámara Pinell es miembro fundador del Cuarteto Lindsayan Cuarteto, el cual fue ganador de dos prestigiosas residencias en Kentucky (Western Kentucky University, 1995-1997) y en Texas (Artist in Residence en La Midland-Odessa Symphony Orchestra 1998-2002).

El Dr. Pinell ha colaborado activamente con el desarrollo de programas de música en América Latina. Estuvo recientemente en Bogotá, Colombia (2018, 2012) en asociación con el Conservatorio Nacional de Música; Buenos Aires, Argentina (2017) en asociación con las Orquestas Infanto-juveniles de la Ciudad de Buenos Aires; en Santa Cruz, Bolivia (2017) en asociación la Orquesta Juvenil de Santa Cruz; en La Paz, Bolivia (2017) en asociación con la Orquesta Filarmónica de El Alto y la Fundación Bolivia Clásica. Ademas, en Medellin, Colombia (2012) en asociación con la Universidad Bellas Artes; en Leon, Mexico (2011) en asociación con el programa "Música, Esperanza de Vida;” y en Cuenca, Ecuador (2009) en asociación con Fronteras Musicales Abiertas. Estudios: DM Florida State University. (1999), MM Miami University, Ohio (1992), BM Wayne State University (1989).

Mihai Vatca, piano

Nacido en Deva, Rumania, Mihai, comenzó a tocar el piano a la edad de 6 años. De 2006 a 2012 estudió en la Academia de Música “Gheorghe Dima” en Cluj Napoca, con la Dra. Monica Noveanu y luego con el Dr. Daniel Goiti. En 2010, recibió su Licenciatura seguida de su primera Maestría en 2012, ambas en Interpretación de Piano. En 2002, Mihai actuó en una clase magistral con Léa-Jeanne Litzler Adam - Académie des Artistes Musiciens París, Francia. Mihai también actuó en una clase magistral con el legendario pianista Jerome Lowenthal, miembro de la facultad de piano de la Juilliard School of Music de Nueva York.

Mihai ha participado en más de 50 concursos nacionales e internacionales. Algunos de los premios más importantes que ha recibido son: Primer premio en el Concurso Nacional de Piano Deva, Rumania 2000, 2001; “Troisieme Medaille”- Concurso Internacional de Piano “Maryse Cheilan” Ville d’Hyeres, Francia, 2000,2002; Primer Premio Concurso Nacional Oradea, Rumania, 2001; Ganador del Gran Premio y Premio Especial - Concurso Nacional de Piano, Sighetu Marmatiei, Rumania, 2001; finalista del Concurso-Festival de Música de Cámara “Wolfgang Amadeus Mozart”, Cluj-Napoca, Rumania, 2003; Primer Premio en el Concurso Art Song, Sam Houston State University, Huntsville, Texas, 2014; Primer Premio en el Concurso de Conciertos, Sam Houston State University, Huntsville, Texas, 2015. Mihai ha actuado en numerosos recitales de solista y recitales de música de cámara. Tocó como solista con la Orquesta Juvenil “Sigismund Toduta”, la Orquesta Sinfónica Sam Houston y la Banda de Concierto The Woodlands como solista.