Tribus: el retrato de los linchamientos en Bolivia en la gran pantalla

El cine boliviano está a punto de sumar una nueva producción: Tribus. Dirigida por el cineasta Gory Patiño, reconocido por sus trabajos en Muralla y Pseudo, y producida por Claudia Gaensel con el respaldo de la Fundación SDM, este largometraje está inspirado en hechos reales y tiene el objetivo de dejar una profunda reflexión sobre la justicia y la violencia en el país.

La trama se inspira en la crónica Tribus de la Inquisición del reconocido periodista Roberto Navia. Esta obra literaria, ganadora de prestigiosos premios como el Nacional de Crónica Pedro Rivero Mercado y el Rey de España, narra un acontecimiento real que estremeció a Bolivia en junio de 2013. Tres historias entrelazadas convergen en un linchamiento brutal que tuvo lugar en el trópico boliviano, dejando al descubierto las sombras de la justicia ordinaria, la comunitaria y la justicia por mano propia.

La crónica fue adaptada a un documental dirigido por la cineasta española Mabel Lozano y fue nominada a un Goya como mejor documental corto.

En una entrevista con Los Tiempos, el director Gory Patiño compartió detalles sobre la premisa central de la película.

“Tribus habla de la justicia en nuestro país. Habla de la justicia ordinaria, la justicia comunitaria y la justicia por mano propia. Cuando la corrupción, el odio y el dinero enlodan nuestro sistema judicial, las leyes desaparecen. Es increíble que algo que ha ocurrido en 2013 en Bolivia sigue siendo actual hoy en día”.

“Cuando leí la crónica, llamé a Roberto porque me imaginé la peli ese instante. Roberto, que había visto mis trabajos, me confió en guionizar su obra y luego llevarla al cine. Sin Roberto no habría película. Su sensibilidad como narrador es la semilla de esta aventura”, contó.

El elenco de Tribus está conformado por destacados actores bolivianos, entre ellos Freddy Chipana y Alejandro Marañón, quienes fueron seleccionados tras un por el propio Chipana. La película también cuenta con la participación de actores de primer nivel como Gonzalo Callejas, Carlos Zárate, Victoria Suaznábar, Carlos Ureña, Mauricio Toledo, Cristian Castillo, Raúl Beltrán, Bernardo Rosado, Ariel Vargas, César Zárate, Emi Chávez, Bernardo Arancibia, Pamela Sotelo, Raymundo Ramos, Kike Gorena y Wilmer Vidaurre, entre otros, quienes dan vida a los diversos personajes que protagonizan esta historia conmovedora y desgarradora.

En cuanto al estilo visual y narrativo de la película, Patiño señaló que “es un película muy distinta a lo que vengo haciendo. Primero, porque ocurre en el trópico boliviano, en un pueblo rodeado de selva. Filmamos en Palos Blancos durante un verano agobiante”.

La película presenta el linchamiento desde tres perspectivas diferentes: el fiscal, el padre de los jóvenes y una de las víctimas, lo que implicó un enfoque único para cada una de ellas, con la ayuda del equipo técnico encabezado por el director de fotografía Pablo Paniagua y la directora de arte Sol Calle.

“Nuestro director de fotografía, Pablo Paniagua (Viejo calavera y El gran movimiento), y la directora de arte, Sol Calle, me ayudaron a recontar este hecho con el estilo y rigor que merece. En lo sonoro, la música de Cergio Prudencio y el diseño de Federico Moreira fueron fundamentales a la hora de crear el universo auditivo de la película”, indicó Patiño.

Tribus ha generado grandes expectativas tanto a nivel nacional como internacional. Con el respaldo de productores ejecutivos como Samuel Doria Medina y Leonel Fransezze, la película se estrenará a fin de año en todas las salas del país. Recientemente fue seleccionada en el festival de Cine de Guadalajara en la sección Guadalajara Construye, destinada a películas work in progress, es decir filmes que aún están en posproducción.