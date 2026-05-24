Presentan libro sobre el vicepresidente Edmand Lara y su ascenso político

La Carrera de Ciencia Política y Administración Pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) presentó el libro “Edmand Lara: de outsider político a vicepresidente. Redes, poder y crisis institucional en Bolivia”, escrito por Humberto Echalar Flores. El acto reunió a autoridades, docentes, estudiantes y representantes del ámbito político.



Según la nota de prensa difundida por la carrera, la obra aborda el ascenso político del vicepresidente Lara, el papel de las redes sociales en la construcción de liderazgo y la crisis institucional en Bolivia.



La exposición central de la obra fue realizada por Echalar, politólogo y coronel de Policía del servicio pasivo, quien en 2013 fue posesionado como viceministro de Seguridad Ciudadana y anteriormente a ese cargo dirigió la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción.



Echalar también postuló a cargos vinculados al sistema judicial y a la Defensoría del Pueblo. Durante la actividad participaron el director de la carrera, Odín Rodríguez Mercado, y el presidente del Colegio de Politólogos de Santa Cruz, Sergio Vega Morales, quienes destacaron la importancia de promover espacios de análisis político y debate académico desde la universidad pública.



“(El libro) destaca la crisis de legitimidad, marcada por corrupción y desconfianza en partidos políticos tradicionales. Introduce conceptos como “cacicazgo digital” y “efecto arrastre”, donde Lara atrajo votos para el binomio PDC”, escribió Rodríguez en sus redes.



El comentario académico estuvo a cargo de José Orlando Peralta, quien contextualizó la relevancia de la publicación para comprender los procesos políticos actuales.