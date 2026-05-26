Beni declara emergencia humanitaria por falta de alimentos, medicamentos y combustibles debido a bloqueos

Ante el desabastecimiento de alimentos básicos, medicamentos y combustibles a causa de los bloqueos registrados en distintas regiones del país, el gobernador del Beni, Jesús Eguez Rivero, declaró emergencia humanitaria departamental.

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, la autoridad explicó que la decisión fue asumida tras un análisis del Órgano Ejecutivo departamental, con respaldo de su gabinete, sobre el impacto de los bloqueos a nivel nacional y sus efectos en el abastecimiento y el bienestar de las familias benianas.

Entre las determinaciones adoptadas, la Gobernación solicitó a la Brigada Parlamentaria del Beni respaldar de manera unitaria la abrogación inmediata de la Ley N.º 1341 de Estados de Excepción, con el objetivo de viabilizar acciones orientadas al restablecimiento del orden y la circulación.

Asimismo, pidió al Gobierno nacional la provisión urgente de insumos de primera necesidad para el departamento, mediante el desbloqueo de las rutas en la carretera Trinidad–Santa Cruz y la implementación de medios alternativos de transporte aéreo y fluvial.

Como cuarta medida, instruyó al secretario general de la Gobernación beniana iniciar acciones inmediatas para agilizar el flujo comercial con la República Federativa de Brasil, con el fin de importar combustibles, medicamentos y otros productos esenciales.

Hace 26 días, distintos sectores mantienen bloqueos en varias vías del país, lo que ha generado afectaciones económicas, restricciones al libre tránsito y dificultades en el desarrollo de las actividades cotidianas de la población. El Gobierno nacional insiste en el diálogo como principal mecanismo para la resolución del conflicto.