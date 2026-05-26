Paz anuncia que rebajará su sueldo en 50%; COB y sectores agudizan marchas

Mientras el presidente Rodrigo Paz hizo ayer varios anuncios como su intención de rebajar en 50% su salario y el de sus ministros, negar un supuesto plan de privatizaciones y abrir el Consejo Económico y Social, sectores movilizados nuevamente salieron en una marcha masiva en La Paz pidiendo su renuncia y la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) reportó 55 puntos de bloqueo en seis departamentos del país.

“Quiero avisarles que este Presidente, junto a sus ministros ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y compromiso con el país, de rebajarse el salario 50%”, anunció el primer mandatario.

Indicó que esta medida fue tomada para que el Ejecutivo también sea parte del esfuerzo que hacen todos los bolivianos ante el momento complicado.

Entre otras medidas también anunció su intención de impulsar un “perdonazo tributario” destinado a pequeños contribuyentes y sectores populares.

A estas medidas se suma la apertura del Consejo Económico y Social mañana en La Paz a las 10:00.

Los anuncios de Paz tienen el objetivo de flexibilizar la postura del Gobierno y allanar el diálogo con los sectores movilizados.

Desde el sector movilizado señalaron, en un comunicado, que esta medida (reducción de sueldo) “¡no cuadra!” y mencionó que la reducción salarial representa Bs 34 millones. Además, comparan esa cifra con los gastos por resarcimiento de motorizados dañados por gasolina desestabilizada, que alcanzarían los Bs 3.450 millones .

En tanto, el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, afirmó ayer que no luchan para que Evo Morales vuelva al poder, sino por sus demandas sindicales.

“Aquí la lucha no es de tinte político. Nos han querido asociar que estamos luchando para que Morales vuelva al poder. No. Aquí se está luchando por el accionar que ha tenido el Gobierno que lamentablemente hasta ahora no ha dado soluciones claras al país sumiéndonos más en la incertidumbre”, afirmó en un video.

Marchas

Ayer la jornada de movilizaciones en el centro de la ciudad de La Paz dejó al menos 20 detenidos. La urbe paceña quedó colapsada por las movilizaciones de sectores de la COB, “Ponchos Rojos”, gremiales, juntas vecinales y otros que marcharon.

En el ingreso a la cuarta semana de movilizaciones, la marcha comenzó desde tempranas horas de la mañana desde la ciudad de El Alto. Esta movilización fue comandada por la COB, que pide la renuncia de Rodrigo Paz.

Los movilizados cercaron los puntos de ingreso a la plaza Murillo, que estaba custodiada por cordones de seguridad armados de la Policía Boliviana. Hasta las 14:00, esta movilización, que parecía que no tendría enfrentamientos, derivó en violencia cuando un grupo intentó rebasar uno de los cordones en la calle Ayacucho.