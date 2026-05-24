Estados Unidos aterriza en Cochabamba con oportunidades y un ganador del Grammy

Espectáculos
Redacción Central
Publicado el 24/05/2026 a las 9h32
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Una feria de emprendedores, clubes de inglés, charlas sobre oportunidades académicas y visas, son algunas de las actividades que desplegará la Embajada de Estados Unidos de América en su visita a al corazón de Sudamérica. Durante tres días, del 25 al 27 de mayo, se llevará a cabo el programa “Celebrando juntos en Cochabamba Freedom250”, a propósito del aniversario del país norteamericano. El evento bajará el telón con la presentación estelar del quinteto de jazz del pianista ganador del Grammy, Matthew Whitaker.

“Nos enorgullece conmemorar Freedom250 con nuestro programa ‘Celebrando juntos en Cochabamba’. Tenemos una bonita amistad con esta ciudad. Nuestros pueblos mantienen un vínculo profundo: una vibrante comunidad de cochabambinos reside en Arlington, en el estado de Virginia, al punto de bromear que debería llamarse Arlingtonbamba, y muchos estadounidenses han hecho de la Llajta, su hogar”, remarcó Debra Hevia, jefa de Misión de la Embajada de Estados Unidos.

Mañana, en el Centro Boliviano Americano (CBA) de Cochabamba, Matthew Whitaker junto a su quinteto ofrecerán una clase magistral y un “Jam Session” (encuentros con otros músicos para improvisar en directo). Al día siguiente, martes 26, a partir de las 19:30, el Palacio Portales será el escenario del concierto Freedom250, protagonizado por este galardonado grupo de jazz.

Por si fuera poco, también se instalará el “Mercadito Made in Bolivia”, una feria que reunirá a 18 emprendedores cochabambinos que participaron en programas de capacitación de la Embajada de Estados Unidos y ofrecerán sus productos. Las puertas se abrirán el martes 26, de 10:00 a 18:00; miércoles 27, de 9:00 a 12:00, en el Centro Boliviano Americano (ingresos por las calles Ecuador #343 y 25 de mayo #365). Habrá oportunidades para practicar el inglés, y charlas gratuitas sobre becas, visas y orientaciones para estudiar un pregrado y un postgrado en Estados Unidos, conferencias especializadas en comercio internacional, inteligencia artificial y ciberseguridad.

Además, se presentará la exposición fotográfica “Celebrando 250 años de nación, historia y futuro compartido”, que recorre la historia de Estados Unidos como nación fundada sobre los principios de libertad, creatividad y resiliencia. Freedom250 es una celebración del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. 

Matthew Whitaker Quintet está integrado por él, en piano y órgano; Marcos Robinson (guitarra); Eytan Schillinger-Hyman (bajo); Ivan Llanes (percusión) y John Steele (batería). 

“Durante una semana, estos talentosos músicos compartirán su experiencia y música con el público boliviano. Estamos orgullosos de celebrar Freedom250 con ellos en Bolivia, porque también conmemoramos los valores que unen a nuestras naciones y el jazz nació de la libertad de expresión”, comentó Debra Hevia.

El pianista norteamericano comenzó la gira en Santa Cruz, ayer. En la capital oriental brindaron una clase magistral de jazz en el Instituto de Bellas Artes. Y por la noche, desde las 20:00, se desarrolló el concierto Freedom250 en el Salón Río Grande del Hotel Marriott (4to Anillo y Avenida Las Ramblas). 

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