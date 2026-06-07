Parra, Quispe y Ninavia se bañaron de oro en el Continental Tour Challenger

Multideportivo
Jeovana Bernabé
Publicado el 07/06/2026 a las 8h28
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Los fondistas bolivianos Benita Parra y David Ninavia, además de la atleta Valeria Quispe, ayer lograron la medalla de oro en el Continental Tour Challerger, más conocido como el Grand Prix Sudamericano “Mario Paz, Julia Iriarte”, que se desarrolla en la pista de atletismo del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba con la participación de más de un centenar de atletas de siete países. 

Ninavia, que compitió en la prueba de 1.500 metros planos, logró el primer puesto con un registro de cuatro minutos, seis segundos y 94 centésimas, completaron el podio los también bolivianos Víctor Aguilar con 04’07”37 y Wilmer Rodrigo Santos con 04’08”85. 

Mientras que, en damas, en la misma prueba, 1.500mp el podio también fue boliviano, el primer puesto fue para la fondista Benita Parra quien registró un tiempo de 04’40”60, la segunda posición fue para Gabriela Mamani con 04’47”82, en tanto que la tercera ubicación fue para Jhoselyn Camargo con 04’47”92, la diferencia entre la ganadora con las dos medallistas es por segundos. 

En tanto que, en salto triple el primer puesto fue para la boliviana Valeria Quispe, la segunda posición fue para la peruana Kiara Mujica, la tercera posición fue para la local Marcela Ayllón. 

En otros resultados, en la prueba de velocidad 100 metros planos la vencedora fue la peruana Aracely Pretell con 11”70, seguida por la brasileña Cristina Silva con 11”75 y Paula Daruich con 11”77, también de Perú. 

En varones, también en 100 metros planos el primer lugar fue para el brasileño Henrique Dacosta con 10”36, seguido por el boliviano Sebastián Vargas con 10”42, completó el podio el peruano Fiol Castro con 10”66.

La prueba se realiza bajo la reglamentación de la World Athletics, la Federación Atlética de Bolivia mediante sus dirigentes informaron que los conflictos sociales en el país imposibilitaron la llegada de todos los atletas inscritos para el Sudamericano. 

Antes del inicio del evento se anunció la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y la anfitriona, Bolivia.

Las pruebas continuarán hoy desde las 9:00 en la misma pista de Cochabamba, donde se desarrollará la competencia denominada Julia Iriarte, también Sudamericano, para la ocasión se anticipó la presencia de más de medio centenar de atletas que competirán en 100m, 200m, 800m, 3.000m y Salto Largo (damas), además de 100m, 200m, 800m, 3.000m y Salto Largo (varones). 

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