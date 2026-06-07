En un partido amistoso, Bolivia cae ante Escocia por 4-0 en EEUU

La Selección Boliviana ayer fue goleada por Escocia por 0-4, en un partido amistoso cuyo juego fue dominado por el seleccionado que jugará la Copa del Mundo. La Verde no mostró nada en el campo de juego, con jugadores desorientados, sin poder de reacción, sin orden táctico y para peor de sus males con una preparación física que no les alcanzó para hacer frente a un equipo que jugó a gusto.



No menos cierto es que el equipo escocés presentó a un grupo de jugadores con una diferencia física importante, que en más de una ocasión les ganaron a los bolivianos en los cabezazos, al igual que en las salidas rápidas, por lo que en el primer tiempo llegaron cuatro goles sin esforzarse mucho. El partido se jugó en Nueva Jersey, Estados Unidos.



Los goles para los escoceses fueron anotados en el minuto seis, a través de Laurence Shankland, quien mandó la pelota al ángulo izquierdo. A los 22’ Escocia volvió a atacar con un remate de Scott McTominay, nada pudo hacer el arquero boliviano Guillermo Viscarra, para evitar el 0-2.



El tercer tanto fue convertido por Che Adams a los 29’, el jugador aprovechó un centro desde la derecha. Adams, volvió a convertir a los 45’. Daniel Ribera, Nabil Nacif y Leonardo Viviani, debutaron en la Selección Absoluta. Mientras que el entrenador de Escocia, Steve Clarke cambió casi a todo su plantel (diez en total).



Los bolivianos estuvieron perdidos en el juego, parecía que los futbolistas hasta tenían miedo “escénico”, los errores fueron evidentes en cada pase, pero algunos se salvaron de la crítica, como Robson Tomé que buscó el arco del rival, generó juego para que Miguel Terceros pueda convertir, el jugador intentó en el segundo tiempo, aunque solo fue una llamada de atención.



El resto del equipo estaba perdido; para el segundo tiempo el seleccionador Óscar Villegas realizó varios cambios, el equipo boliviano intentó marcar la diferencia, aunque se vio agobiada.