Autoriza venta de leche, huevos y flores en las plazas por los bloqueos

Productores lecheros, avicultores y textiles reportan pérdidas económicas, caída de contratos y falta de insumos como consecuencia de tres semanas de bloqueos en las carreteras. Advierten pérdidas millonarias desabastecimiento de alimentos y el riesgo de quiebra para cientos de familias que viven de la producción.

El presidente de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Fundaprolec), Jhasmani Medrano, informó que cientos de productores tuvieron que salir a vender leche cruda y derivados a las plazas públicas debido a que la industria no está recogiendo toda la producción.

El dirigente alertó que más de 300 camiones con maíz, afrecho y cascarilla de soya retenidos en carreteras bloqueadas.

Según Medrano, el sector lechero ya acumula pérdidas superiores a 10 millones de bolivianos y cada día de bloqueo representa otros 2 millones más.

El sector avícola también enfrenta una situación crítica. El presidente de la Federación Nacional de Avicultores, Marlon Álvarez, advirtió sobre un posible desabastecimiento de pollo en las próximas semanas debido a la falta de alimento y al retraso en el traslado de pollitos bebé.

Álvarez explicó que Cochabamba mueve 1,2 millones de pollos por semana, pero varias granjas comienzan a quedarse sin insumos.

La presidenta de Bolivia Produce Regional Cochabamba, Gladys Nieto, quien informó que el sector textil perdió 100 mil dólares debido a la imposibilidad de cumplir entregas y trasladar mercadería.

Ante la emergencia, la Alcaldía autorizó de forma extraordinaria la venta de leche, huevo y flores en tres plazas: 14 de Septiembre, Corazonistas y Sucre.

El intendente municipal, Enrique Navia, declaró: “Estamos poniéndonos de acuerdo con los productores, que van a estar desde las 8.30”.