En China instruyen indagar las causas de explosión tras muerte de 82 personas

Un grupo de rescatistas en el norte de China buscaban sobrevivientes ayer después de que la explosión de carbón más mortífera del país en los últimos años matara al menos a 82 personas.

Cientos de rescatistas y personal médico fueron enviados para ayudar en las labores de rescate, informó la prensa estatal.

El presidente chino, Xi Jinping, pidió una investigación exhaustiva y que los responsables rindan cuentas, después de la mortífera explosión de gas del viernes por la noche en la mina de carbón Liushenyu, en la provincia de Shanxi.

Dos personas estaban desaparecidas y decenas de mineros fueron hospitalizados, señalaron funcionarios locales a última hora del sábado en una conferencia de prensa.

La cifra de muertos se revisó a la baja desde 90; los funcionarios atribuyeron el cambio a escenas “caóticas” tras el siniestro y a información inexacta proporcionada por el operador de la mina.

Algunos mineros hospitalizados recordaron haber visto humo cuando ocurrió el accidente y haber perdido el conocimiento, según reportes de la prensa estatal.

Vulneración

La mina de carbón ha violado “gravemente” la ley, según funcionarios locales, aunque no detallaron cuáles fueron las infracciones específicas. La televisora estatal china CCTV informó previamente que los planos proporcionados por la mina de carbón Liushenyu no coincidían con la disposición real, lo que obstaculizó las labores de rescate.

La agencia oficial de noticias Xinhua informó que los responsables de la empresa detrás del accidente minero estaban “controlados”.

Las autoridades locales indicaron tras el accidente que habría una inspección “integral y general” del sector de la minería del carbón, que incluiría revisiones del drenaje de gas de las minas, la ventilación, los sistemas de monitoreo de seguridad y sus diseños subterráneos.

Carbón

La provincia interior de Shanxi, ubicada al suroeste de la capital china, Beijing, con una población de alrededor de 34 millones, es la principal provincia carbonífera de China, donde trabajan cientos de miles de mineros.

Una inspección más amplia de las minas de carbón podría presionar la capacidad de la provincia para producir su volumen anual de alrededor de 1.300 millones de toneladas de carbón, lo que representa casi un tercio del total de China.

El carbón sigue siendo una fuente importante de energía en China, dada su alta disponibilidad y bajo costo.