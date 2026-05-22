Bolivia brilla en Roland Garros con Juan Carlos Prado que avanza al cuadro principal

Tenis
Redacción Central
Publicado el 22/05/2026 a las 9h25
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El joven tenista cruceño mostró un gran nivel al vencer a Wong, de Hong Kong, y superó la tercera ronda de la qualy para acceder al main draw, según un reporte de prensa de la Federación Bolivian de Tenis (FBT).

Bajo un ambiente tenístico, con el público compenetrado en cada punto, Juan Carlos Prado sacó a relucir un gran juego y luego de dos horas y 22 minutos venció ayer jueves a Coleman Wong, de Hong Kong, por 6-4, 3-6 y 6-3 para avanzar por primera vez al cuadro principal del Roland Garros que se disputa en Francia.

Prado, de tan solo 21 años, cumplió su objetivo de acceder a la llave central del Grand Slam que se disputa en el Stade Roland Garros de París.

Lo hizo mostrando un gran tenis en la cancha 14, donde el público presente, que llenó las graderías, apoyó a ambos tenistas, ya que mostraron un gran nivel.

Ahora solo le queda esperar por conocer a su rival del main draw, que saldrá del sorteo que se realizará el fin de semana.

El partido

El joven cruceño tuvo un gran inicio al quebrarle el saque a su rival en el principio y ponerse arriba en el marcador por 3-0.

Pero ahí llegó la reacción de su contrincante, que se acercó en el marcador por 3-2 y comenzó un partido equilibrado, hasta que llegaron al décimo game.

Ese punto tardó 10 minutos en definirse y fue a favor de Prado (1-0).

La segunda cancha fue igual una montaña rusa de emociones, pues hubo tres quiebres (dos para Wong y uno para Prado) y nuevamente jugaron unos 10 minutos para definir el tercer game.

Al final se impuso el representante de Hong Kong y puso el marcador 1-1, por lo que fueron al tercer y definitivo set.

En esa cancha ambos se mostraron sólidos y Prado sacó a relucir lindos puntos con varios revés y voleas.

Logró quebrarle dos veces el saque a su rival (en el cuarto y sexto game) y gracias a ello ganó el partido.

Una vez terminó se lanzó al piso y festejó, mientras el público lo ovacionó.

Lo que viene

Bolivia tiene la chance de tener a un segundo tenista en el cuadro principal del Roland Garros.

Hugo Dellien tendrá la posibilidad de hacerlo si vence al español Roberto Carballés. Jugarán este viernes en la cancha 14 a las 5:00 hora bolivian.

El tenista ha tenido un papel destacado  en  sus dos primeros partidos  en la fase de clasificación.

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