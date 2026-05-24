Senado aprueba la abrogación de ley que regula los estados de excepción

Desde la Casa de la Libertad en Sucre, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó este domingo el proyecto de ley que abroga la Ley 1341 que regula los estados de excepción en Bolivia y la remitió a la Cámara de Diputados para su consideración.

El proyecto normativo, en su artículo único, señala que “se abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 del estado de Estados de excepción”. Su aprobación fue posible luego de haber ingresado por dispensación de trámite.

Durante el tratamiento en su estación en grande, fue aprobado por más de dos tercios de los votos y, posteriormente, en su estación en detalle recibió similar apoyo.

“Queda aprobado el presente proyecto de ley y debe ser remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, anunció el presidente de la Cámara de Senadores, Diego Ávila.

La sesión del pleno del Senado se desarrolló en Sucre en conmemoración al 217 aniversario del Primer Grito Libertario de América Latina.