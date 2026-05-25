La COB pide anular aprehensión de Argollo para asistir a mesa de diálogo

País
Redacción Central
Publicado el 25/05/2026 a las 8h52
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La Central Obrera Boliviana (COB) decidió ayer que no acudirá al diálogo con el Gobierno mientras no se anule la orden de aprehensión en contra del ejecutivo de esa organización, Mario Argollo, quien se declaró en la clandestinidad.

La COB también ordeno a sus bases habilitar los corredores humanitarios y “rutas de emergencia” en todos los puntos de bloqueo en el país, particularmente en las carreteras que conectan al departamento de La Paz.

La decisión de la COB  coincide con la instrucción de la Federación Departamental Única de Trabajadores Indígena Originario Campesinos de La Paz “Túpac Katari” que ordenó a sus organizaciones y sectores movilizados garantizar el paso humanitario en todos los puntos de bloqueo de ambulancias, personal de salud, brigadas médicas, pacientes en situación de emergencia y vehículos que transporten medicamentos, oxígeno e insumos hospitalarios.

La “Tupac Katari” también convocó para hoy a una marcha de protesta, desde El Alto, y pidió la masificación de bloqueo de caminos.

El comunicado de los campesino incluye a la alianza de Unidad, compuesta por la COB, Interculturales, Transporte Interprovincial de La Paz, Magisterio, Gremiales, fabriles, mineros y otras organizaciones.

Instruye  también a todas las provincias y organizaciones sociales masificar y fortalecer los puntos de bloqueo ya establecidos en todos los sectores, manteniendo la unidad, forma y estado de movilización permanente.

Resolución cobista

En su instructivo, la COB dice “ninguna organización sindical acudirá a ninguna instancia de diálogo con el Gobierno mientras no anule los mandamientos de aprensión de los dirigentes Mario Argollo Mamani y otros dirigentes respetando el fuero sindical constitucionalmente establecido y la liberación de todos los detenidos hasta la fecha”.

Estado de sitio

Tras el fallido intento de establecer un corredor humanitario en el occidente del país el pasado sábado,  el comité cívico pro Santa Cruz afirmó ayer que en Bolivia hay vacío de poder y le exigió al presidente Rodrigo Paz que dicte el “estado de sitio sectorizado”.

Los cívicos cruceños, al mando de  Stello Cochamanidis, criticaron al gobierno de Paz Pereira por no adoptar medidas que pongan fin a este conflicto.

“Ante el evidente fracaso del corredor humanitario, el Gobierno no cuenta con otra alternativa que decretar, de manera inmediata: Estado de excepción sectorizado.

El actual vacío de poder y la falta de soluciones nos están empujando, como ciudades, a ejercer nuestra legítima defensa, un derecho amparado por nuestra constitución”, dice el comunicado cívico.

En la resolución le dicen a  Paz que si “no es capaz de imponer la ley, este pueblo lo hará por la fuerza de la razón y la justicia”.

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