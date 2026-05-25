Evistas envían “señal al Gobierno” con inspección a cuartel militar en el Chapare

Organizaciones del trópico de Cochabamba enviaron este lunes una “señal al Gobierno” con una caravana de motocicletas, la concentración de evistas frente al cuartel de la Novena División del Ejército, en el municipio de Villa Tunari, y la inspección de esas instalaciones, incluso en oficinas de la comandancia, según reporte de radio Kawsachun Coca.

El dirigente Isidro Auca justificó esa acción bajo el argumento de que, según sus informaciones, en la Novena División se estaría planificando “intervenir” contra la vida de Morales.

“Tenemos información que la Novena División estaría planificando para poder operar (sisc) a nuestro hermano Evo. Siempre han intentado eliminar al hermano Evo (...)”, afirmó el dirigente.

“Aquí vamos a cuidar su vida, aunque así tengamos que dar nuestras vidas”, agregó.

Según señaló Auca, la población del sector estaba pidiendo la inspección del cuartel debido a la susceptibilidad de que agentes de la Policía o la DEA se encuentren en esas instalaciones militares.

Auca explicó que es una “señal al Gobierno” de que el “pueblo” está organizado para defenderse.

Algunos de los movilizados, advirtieron que estaban organizados frente a un eventual estado de excepción que declare el Gobierno o la arremetida de organizaciones como la Resistencia Cochala.

"Nuestras bases están totalmente furiosas, y por esa razón nos hemos constituido aquí a la novena división, para poder (...) ver la situación cómo está", indicó el secretario general de la Federación Carrasco, Gastón Ledezma.

Además, mujeres se pronunciaron en demanda de que sus hijos soldados se retiren del cuartel, porque rechazan que sean parte de una eventual represión.

Los evistas se sumaron a los pedidos de otros sectores sindicales, que piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz.