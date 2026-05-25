Cívicos cruceños dejan en suspenso acciones de desbloqueo

El Comité Cívico pro Santa Cruz declaró un cuarto intermedio en la ejecución de las medidas determinadas para restablecer el orden en las zonas del departamento cruceño donde se registran puntos de bloqueo, es decir, en San Julián y en Yapacaní.

El anunció se dio después de una reunión sostenida con representantes de la Iglesia católica, la Policía y las Fuerzas Armadas, entre otras instancias como la Asamblea Legislativa Departamental.

"Hemos escuchado con atención el pedido de la Iglesia, la Policía y las Fuerzas Armadas, y, sobre todo, hemos escuchado el clamor de las familias cruceñas. No vamos a entorpecer las acciones y gestiones del diálogo de las instituciones del Estado y la Iglesia", reza el comunicado difundido por la entidad cívica.

El presidente de ese comité, Stello Cochamanidis declaró que han “tomado la decisión de dar un cuarto intermedio en las acciones que teníamos previstas (para este martes) y, repito, es un cuarto intermedio, para no entorpecer (la instalación de mesas de diálogo) porque lo que tiene que primar aquí es la vida de los ciudadanos bolivianos, lo que debe primar acá es el respeto a la democracia, a la libertad y por eso es que nos acompañan las fuerzas del orden que son quienes tienen la responsabilidad constitucional de hacerlo".

Cochamanidis remarcó que esta nueva oportunidad que se le da al gobierno del presidente Rodrigo Paz es "pensando única y exclusivamente en las familias bolivianas".

Los cívicos de Santa Cruz habían decidido movilizarse a partir de este martes en la mañana para despejar las rutas bloqueadas de ese departamento, en caso de que el Gobierno no actuara en ese sentido.