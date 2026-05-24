Sargento de policía denuncia que fue torturado

El sargento mayor Juan Pablo Mamani Yanique, dependiente del Batallón de Seguridad Física Estatal (BSFE), fue retenido y golpeado por un grupo de movilizados en la zona de Ventilla, luego de ser confundido con personal de Inteligencia durante los conflictos registrados en el sector, según reporte de La Razón.



El policía ya fue rescatado de manos de sus captores..



Según los reportes preliminares, el efectivo participaba en el traslado de un camión blindado que transportaba valores cuando fue retenido.



En un video, el efectivo afirmó que fue usado como rehén para presionar por la liberación de personas aprehendidas en las movilizaciones.



“Me han tomado como rehén; en sus peticiones está que liberen a todos los detenidos”, señaló, al advertir que le dijeron que permanecería retenido hasta que se cumplan sus exigencias.



Según lo que dijo el rehén, los movilizados también pedían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.



“Sus peticiones son que renuncie el presidente Paz y que suelten a sus detenidos”, indicó el policía, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico para ser atendido.



En el video presentado sobre el secuestro del policía se escucha que un grupo de personas que rodeada agente lo presionaba para que repita lo que ellos le ordenaban.



“Que renuncie (el presidente), que renuncie”, repetía de manera insistente un hombre que no salía en el video y presionaba al militar que permanecía arrodillado y con las manos en la espalda.



“Mi capitán, indican que su pedido es que renuncie el presidente Rodrigo Paz y que suelten a sus detenidos”, señala el uniformado ante la presión de los que lo rodeaban.