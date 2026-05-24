Mary Cruz Torres, la reparadora de licuadoras más conocida en Tik Tok

Una chiwiña o sombrilla roja protege del sol a doña Mary Cruz Torres, quien muy concentrada explica a una de sus clientes la reparación que necesita su licuadora. “El motor está mal, tenemos que cambiarlo”, le dice a una cliente quien se encuentra a su lado. Ella no tiene mucho tiempo, porque las personas llegan al lugar para preguntar el precio de los repuestos o de alguna reparación.



“Cuando no hay repuestos es complicado arreglar las licuadoras, después todo se puede”, indicó.



El puesto de esta experta se encuentra en la Feria 16 de Julio, en la avenida Panorámica en El Alto. Es un punto muy conocido, porque lo atiende desde hace unos 30 años. “Comencé con la venta de repuestos, luego licuadoras, pero hice desaparecer mi capital, porque tenía que mantener a mis dos hijos. Una casera que tengo era técnica y ella me enseñó a reparar licuadoras, aprendí porque mis clientes me decían ‘no puedes arreglar’ y también lo hice por necesidad”, refirió mientras sostenía un repuesto en su mano.



En ese punto, está los jueves y domingos, pero los demás días se encuentra en un taller en su casa. Vive en el camino a Laja. Sus inicios no fueron sencillos, porque le llevó un año reparar una licuadora, sin embargo, le costó cinco años reparar una licuadora de marca Oster. “No es complicado cambiar el motor o se rebobina algunas partes, por lo que tengo muchos clientes, sobre todo, de las pensiones, las personas que venden jugos y frapés”, comentó la experta.



Sus hijos, Ruth y Dani, fueron su impulso para que llegue a Tik Tok. “Mi hijo me ha retado, ‘dos años te he rogado’ me dijo, por eso me anime a subir videos a Tik Tok para que me puedan ver muchos y todos los días. Voy a hablar dije, pero no había sido así. Ellos (sus hijos) un día me grabaron y subieron, mis explicaciones. Entonces vinieron muchos más clientes”, dijo emocionada.



Ella grabó y subió sola algunos videos, pero aseguró que no resultaron como ella esperaba; sin embargo, no dejará de hacerlo. “Gracias al Tik Tok, mis clientes vienen hasta mi casa”, comentó mientras agregaba que es padre y madre para sus dos hijos.



Este trabajo le permitió obtener su casa propia, donde instaló un pequeño taller, por lo que está agradecida a Dios. “Viví por mucho tiempo en alquiler y vendía sus repuestas en otros sitios, “pero sobresalí a pesar de todo. Mis hijos ya son profesionales”, concluye orgullosa.

Más datos



Por su experiencia aconseja a las mujeres a no darse por vencidas y que trabajen porque luego llega la recompensa en la vida.



Sus dos hijos son profesionales y uno de ellos le ayuda, hasta le enseña algunas cosas para reparar.

El precio



Explica que la revisión de una licuadora cuesta entre 5 y 10 bolivianos, pero el costo de la reparación depende de cuánto trabajo va a demandar. “Si la mitad del motor está quemado aún tiene solución, porque se puede rebobinar y licuadora volverá a funcionar, pero cuando ya se quemaron los carbones de protección, todo el motor ya no sirve, es mejor comprar otra”, indicó.