Iglesia: “El diálogo es la mejor salida a cualquier problema; con violencia no podemos lograr lo que queremos”

El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, instó, durante la homilía de este domingo, nuevamente a dialogar ante las movilizaciones que se registran en el país desde hace ya 38 días, según un reporte de Unitel.

El monseñor observó que la sociedad cada día está más deteriorada, ya que, pese a que todos quieren salir adelante, no buscan una solución a los problemas y conflictos que se registran en la población.

“Nuestra sociedad cada día, cada vez, cada mes o cada año se deteriora, pero ¿por qué?, esa es la pregunta; nuestro deseo está en salir adelante, hacer las cosas mejor, pero, a lo mejor no somos parte nosotros de esa solución o de ese querer hacer las cosas mejor. Pensemos en qué estoy fallando. Soy parte de esta sociedad”, inició Leigue.

El arzobispo cruceño cuestionó la postura que tienen algunas personas de cerrarse al diálogo y no querer terminar con estos momentos tan difíciles por lo que se está atravesando.

“Estamos en un momento de tensión, qué difícil, cuando no hay esa disponibilidad de hacer las cosas mejor, y sobre todo cuando se cierran al diálogo. Siempre decimos y lo sabemos que el diálogo es la mejor salida a cualquier problema que tenemos, si nos cerramos al diálogo, de ahí viene la violencia y ya no tiene razón de lo que se exige, porque con violencia no podemos lograr lo que queremos”, dijo.

Leigue recordó que la violencia exige más violencia y eso no es aceptable dentro de una sociedad, ni de personas racionales ya que “tenemos el don de la palabra” y con eso deberíamos sentarnos a dialogar.

“Somos personas débiles, somos personas humanas, pero también ahí está el señor que nos dice: no se sientan aislados, no se sientan solos, yo estoy con ustedes. Lo único que tiene que hacer es reconocer. Dejémonos ayudar por el señor, quien sea nuestra luz que nos lleve por el camino correcto y honesto. Esforcémonos por conocerlo más a él cada día”, agregó.

Este domingo el país cumple su jornada 38 de conflictos y los bloqueos continúan afectando a al menos seis departamentos donde se tiene, según el reporte de la ABC, 85 rutas cortadas generando desabastecimiento de alimentos, combustible, medicamentos y demás.