Literatura. Marisabel Balderrama debuta en letras con su “Umbral de otoño”

La Feria Internacional del Libro de Madrid, uno de los eventos literarios más prestigiosos, fue el escenario elegido para la presentación del primer libro de poemas de la cochabambina Marisabel Balderrama, titulado “Umbral de otoño”.

La historia detrás de la publicación de la obra comenzó en marzo de 2023, durante el “Encuentro de Poetas del Mundo” organizado por Balderrama junto a la reconocida escritora Pilar Pedraza Pérez del Castillo y el club del libro “Amado Nervo”, del cual es miembro. En este evento, una delegación española encabezada por Basilio Rodríguez Cañada, poeta, escritor y presidente de la Editorial Sial Pigmalión, tuvo la oportunidad de conocer a Marisabel.

“Nos conocimos y él me preguntó si yo era escritora. Respondí que no, pero mi esposo Ronnie mencionó que escribo poesía. Fue entonces cuando Basilio mostró interés en mis poemas, y, aunque al principio me sentí nerviosa, al final no pude estar más agradecida”, relata Balderrama.

Presentar su libro en Madrid fue un sueño hecho realidad para Balderrama. “Es una sensación increíble de alegría y un gran honor, ya que no todos tienen esta oportunidad. Tengo que agradecer a Basilio, que decidió apostar por mí, no sólo cumpliendo mi sueño de conocer Madrid, sino también haciendo posible la publicación de mi primera obra”, expresó la autora emocionada.

“La gente en Madrid es realmente magnífica, en todo momento recibí su cariño y sentí su alegría por ver que nació otra escritora”, añadió. Respecto a la crítica, la autora mencionó que aún está esperando opiniones más profundas de los expertos en el campo, pero mantiene una actitud positiva.

“Umbral de otoño” aborda temas profundos y universales como la muerte, la desazón, el amor y el deseo de superar obstáculos. Balderrama describe su obra como un reflejo de su propia vida y experiencias.

“Es una manera de llegar a un momento en la vida en el que, después de muchas caídas y levantadas, te sientes conforme con quien llegaste a ser. En ese momento, llego a mi propio otoño”.

Entre sus mayores influencias literarias, Balderrama menciona a poetas de la talla de Amado Nervo, Octavio Paz y Mario Benedetti, cuyos versos la han acompañado desde niña. La inspiración para sus poemas surge de su naturaleza observadora y sentimental, encontrando belleza y poesía en la vida cotidiana.

Desafíos y satisfacciones

Aunque el proceso de publicación con la Editorial Sial Pigmalión fue fluido gracias a la experiencia y apoyo de Rodríguez, Balderrama enfrentó desafíos logísticos, como los costos de viaje a Europa y los requisitos para obtener la Visa Schengen. Sin embargo, la emoción de ver su libro publicado y tenerlo en sus manos por primera vez fue incomparable. “Una emoción muy grande, sientes que nace el primer hijo literario y tenerlo en tus manos es la realización de un sueño”.

Para Balderrama, quien inicialmente se graduó como odontóloga, luego como publicista, y además cuenta con registro profesional como periodista; este encuentro literario le dejará recuerdos inolvidables. Destaca especialmente el apoyo de los residentes bolivianos en España. “Lo más bonito es el apoyo de los residentes bolivianos que, al enterarse de que una paisana está presente, van a apoyarte”.