La surcoreana Hang Kang gana el Premio Nobel de Literatura 2024

La escritora surcoreana Hang Kang ganó este jueves el Premio Nobel de Literatura 2024, según anunció la La Academia Sueca.

Hang Kang nació en 1970 en la ciudad surcoreana de Gwangju antes de mudarse con su familia a Seúl a los nueve años. Proviene de un entorno literario, ya que su padre es un reputado novelista.

La Real Academia Sueca de Ciencias ha otorgado el premio 2024 Premio Nobel de Literatura a la escritora surcoreana Han Kang "por su intensa prosa poética que afronta traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana".

Además de escribir, también se ha dedicado al arte y a la música, lo que se refleja en toda su producción literaria.

