Título. Máxima distinción para Ramón Rocha Monroy

Desde ayer, Sixto Ramón Rocha Monroy es “Doctor Honoris Causa” de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). La casa superior de estudios de Cochabamba lo condecoró con la máxima distinción académica, en un acto emotivo que se llevó a efecto en la sala del Honorable Consejo Universitario Eliodoro Alvarado Rivas.

La ovación cerrada en el auditorio de la UMSS fue el reflejo del reconocimiento y gratitud del público a la gran trayectoria del eximio personaje cochabambino.

Como no podía ser de otra manera, personalidades del ámbito artístico musical también se sumaron a la distinción de Rocha Monroy, es el caso de Willy Claure y Manuel Monroy Chazareta, más conocido como el Papirri, quienes amenizaron la ceremonia exhibiendo sus dotes para hacer música.

El rector en ejercicio, Gerardo Carvajal Soria, en compañía del secretario general de la universidad, Eduardo Lavayén Panoso, le entregaron a Rocha Monroy la medalla de honor, el birrete, el certificado de “Doctor Honoris Causa”; después, el ilustre condecorado se comprometió a cumplir los deberes que le confiere tan invaluable galardón.

“Le debo a San Simón todo lo que soy. Muy temprano fui secretario general de la universidad. También di un examen de competencia en filosofía del derecho y mucho más tarde en filosofía política. Me he jubilado, aunque ahora no gane más de 3 mil pesos”, señaló Rocha Monroy tras recibir la distinción.

Por su parte, Carvajal Soria expresó su satisfacción por condecorar al “Ojo de vidrio” en representación de la institución universitaria.

“Me cumple rendir homenaje al maestro, al estudioso de la filosofía, y así como a mi persona, a todas las generaciones que vinieron después. Decirle a Rocha Monroy, los estudios de filosofía que introdujiste en nosotros cambiaron nuestro rumbo, orientaron nuestra vida, destruyeron el monopolio de la filosofía religiosa que era más propia de la teología que de la filosofía en sí”, señaló.