“El ladrón de perros” va por el Coral en Cuba

El filme “El ladrón de perros” figura entre los 17 largometrajes realizados con los fondos de fomento de Ibermedia al desarrollo y la coproducción de cine iberoamericano en la selección de la 45ª edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, Cuba, que comenzó el jueves 5 y concluirá este domingo.

Es más, tres las 17 películas han sido elegidas para el concurso de largometrajes de ficción y van en busca del Coral: “El ladrón de perros”, del chileno Vinko Tomičić Salinas; “La invención de las especies”, de la ecuatoriana Tania Hermida, y “Pepe”, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias.

“El ladrón de perros” es una coproducción de Bolivia, Chile, México, Ecuador, Italia y Francia que recibió los fondos de fomento de Ibermedia.

Martín, un muchacho de 14 años que trabaja como lustrabotas en la ciudad de La Paz, empieza a creer que uno de sus mejores clientes, un sastre solitario, es su padre. Convencido de que el señor Novoa lo abandonó al nacer, idea un plan para robarle lo que más quiere en el mundo: su perro.

Nacido en Coquimbo, Chile, Tomičić creció inmerso en un entorno de constantes desplazamientos. Desde temprana edad la vida le enseñó el valor de la adaptabilidad y la búsqueda de identidad. “Mi padre estudió en Cochabamba, y aunque viví mi primer año de vida en Bolivia, no volví hasta los 30 años”, señaló Vinko, reflexionando sobre su conexión emocional con el país. “La primera vez que volví, sentí que parte de mí estaba en ese lugar. Me di cuenta de que tenía que volver a mis raíces, y eso me llevó a querer contar una historia desde aquí”, añadió.

Los otros filmes

“La invención de las especies”, de la ecuatoriana Tania Hermida, es una coproducción de Ecuador y Cuba que también recibió el respaldo financiero de Ibermedia.

La cinta refleja la historia de Carla, quien acaba de entrar en la adolescencia y está de duelo cuando llega a las Islas Galápagos con su papá, un biólogo experto en la conservación de tortugas. Durante siete días, que evocan los del Libro del Génesis, la chica rastrea el sentido de su viaje y conoce a Harriet, una curandera experta en el arte de sanar contando historias. Como las iguanas, que para sobrevivir mutaron en criaturas marinas, Carla se transforma en Isla y aprende a aferrarse a la piedra, sumergirse y emerger para contar su historia.

Entretanto, “Pepe”, del dominicano Nelson Carlo de los Santos Arias, es una coproducción de la República Dominicana, Namibia, Alemania y Francia.

El papá de Pepe llegó a Colombia cuando apenas era un bebé. Llegó en avión, junto a jirafas, leones, tigres y avestruces. Pepe nació en Doradal, Antioquia, aprendió castellano, aceptó el Río Magdalena como su nuevo hogar y escapó con su novia Matilda para formar una familia.

Pepe, el primer y último hipopótamo asesinado en América, cuenta su historia: una vida llena de incertidumbre y una muerte abrupta en un lugar que jamás llegó a conocer realmente.