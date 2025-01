Mapas, música y moda en la Biblioteca Vaticana para celebrar a los viajeros

La Biblioteca Apostólica Vaticana inauguró este viernes la exposición 'En Route', que muestra los viajes desde una perspectiva contemporánea con la participación reconocidos artistas, como el cantante Jovanotti, la ilustradora Kritjana Williams y la directora creativa de Dior, Maria Grazia Chiuri.

En el marco del Jubileo 2025, que lleva por tema los Peregrinos de la Esperanza, 'En Route' explora el concepto del viaje y los viajeros reinterpretado por los tres artistas mediante mapas, canciones, bordados, ilustraciones y otros documentos, en los que plasmaron sus reflexiones sobre la propuesta.

"El Jubileo en sí mismo implica el viaje, porque el Jubileo significa venir a Roma o a una de las basílicas jubilares", explicó este viernes a EFE Giacomo Cardinali, uno de los comisarios de la exposición, sobre el gran evento católico que llama a peregrinar a la capital italiana cada 25 años.

La muestra, que requirió cerca de un año y medio de trabajo preparatorio, surgió tras la adquisición de una valiosa colección inédita del diplomático y erudito Cesare Poma, que incluye un archivo de aproximadamente 1.200 periódicos de todo el mundo, fundamentales para la exhibición.

Uno de sus elementos clave es la publicación que le da nombre, 'En Route', un periódico de finales del siglo XIX creado por los periodistas franceses Lucien Leroy y Henri Papillaud para financiar su vuelta al mundo y compartir las historias de los lugares que visitaban.

Además de las piezas históricas, la exposición cuenta con la participación de tres reconocidos artistas contemporáneos invitados a reflexionar sobre el viaje: Jovanotti, Chiuri y Williams, encargada de reinterpretar y plasmar las historias de los viajeros en mapas y dibujos.

Jovanotti, un "caballo de Troya"

Lorenzo Jovanotti, reconocido cantante y trotamundos, presenta una recopilación de elementos que reflejan sus propias vivencias en sus viajes que acompaña con una pieza musical exclusiva creada para la ocasión.

"No soy un artista de instalaciones, no estoy presente en ninguna galería de arte ni he participado en exposiciones colectivas", explicó el compositor en la inauguración de la muestra en el Vaticano,donde se describió como un "artista del espectáculo" y un "explorador de mundos sonoros y musicales".

En la entrada de la exposición, los visitantes podrán ver la bicicleta y el equipaje utilizados por Jovanotti en sus viajes, que lo llevaron a lugares como el Karakórum, Pakistán, China, Nueva Zelanda, Irán, el Cáucaso, Argentina y casi todos los países de América Latina, además de su guitarra y algunos de sus dibujos personales.

"Todo esto no es para alimentar mi ego, ni para exponerme, ni para hacer una obra autorreferencial, sino con la intención de interpretar un papel que me resulta muy cercano, que es el del Caballo de Troya. Mi objetivo es que alguien que nunca habría venido al Vaticano, a la Biblioteca Apostólica, tal vez se sienta motivado a visitarlo", argumentó.

El desconocido papel de las mujeres viajeras

La aportación de Maria Grazia Chiuri, directora creativa de Dior, consiste en una instalación centrada en la relación entre moda y viaje que explora el papel de las mujeres viajeras que, desafiando las normas de su tiempo, emprendieron sus trayectos en solitario.

Este trabajo, que se presenta en bordados y telas expuestos en la sala Barberini de la Biblioteca, fue realizado en colaboración con Karishma Shwali y los artesanos de la Escuela de Artesanía Chanakya, ubicada cerca dela ciudad india de Bombai y una institución que enseña oficios artesanales a las mujeres para otorgarles autonomía económica y social.

"Es una exposición que refleja una fase de transición importante en la emancipación femenina. Hay una sala dedicada al cliché victoriano de la mujer madre y esposa, cuya vida social se limita a los espacios domésticos. A partir de ahí, se presenta el relato de seis mujeres que decidieron romper esos moldes y emprender aventuras solitarias, una hazaña valiente en su época", explicó Cardinali.