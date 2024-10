Reynaldo Pacheco conquista la pantalla internacional

El actor boliviano Reynaldo Pacheco celebra un nuevo logro en su carrera actoral al interpretar a Johnny Orosco en la telenovela peruana “Tu nombre y el mío”, un personaje que rinde homenaje al recordado líder del Grupo Néctar. El programa destacó en la región como uno de los más vistos, y logró éxitos en Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Bolivia.

Desde su estreno en Perú, la serie captó la atención del público latinoamericano, logrando así altos índices de audiencia en cada país donde se transmite. En entrevista exclusiva con Los Tiempos, Pacheco compartió sus experiencias y los desafíos de interpretar a una figura tan influyente en este género musical.

- Has interpretado a personajes diversos a lo largo de tu carrera. ¿Qué te atrajo particularmente interpretar al líder del Grupo Néctar?

- Este proyecto fue un desafío muy grande desde el inicio, pues requería preparación vocal, ya que Johnny tenía un estilo de canto propio, muy de calle, aprendido en bares, restaurantes y buses. Esto demandó un entrenamiento vocal y físico exhaustivo. El personaje tiene una evolución en cuanto a edad y apariencia, pues lo interpreto desde sus veintitantos hasta sus 37 años, lo cual exigía que los gestos y movimientos maduraran. También hay una parte de la historia donde el personaje sube de peso debido a problemas de salud, lo cual requería aún más trabajo físico y actoral.

- ¿Cómo te preparaste para interpretar a Johnny Orosco, considerando el legado de la banda?

- Prepararme para interpretar a Johnny fue un proceso de inmersión. Tuve que competir para el papel, ya que hubo candidatos de distintas partes del mundo, lo que hizo el reto aún más interesante. La preparación incluyó trabajar en su acento, su forma de moverse y sus miedos. Interpretar a un personaje real en tantas facetas y episodios ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer enormemente como actor.



- ¿Cómo fue el proceso de familiarizarte con el estilo musical? ¿Te resultó desafiante capturar esa esencia en pantalla?

- Definitivamente. Este rol me brindó la oportunidad de aprender sobre mi propia voz y explorar nuevos estilos de baile. Fue desafiante, pero también enriquecedor. Ahora, gracias a este personaje, he tenido la oportunidad de cantar junto a artistas de renombre, como Deyvis Orosco, y presentarme frente a miles de personas. Eso ha sido muy gratificante.

- ¿Qué nos puedes contar de tu experiencia trabajando con el equipo de la novela?

- El equipo en Perú fue increíblemente profesional y también muy cariñoso conmigo. Me cuidaron, incluyendo coaches de actuación y danza. Filmar una serie de este calibre demanda gran disciplina, con un promedio de 12 a 18 escenas diarias. La calidad y dedicación de mis compañeros me impactó; es un equipo de primer nivel.

-¿Cómo ha sido la conexión con los seguidores del grupo y cómo han recibido tu interpretación hasta ahora?

- Desde el primer día, Deyvis Orosco, el hijo de Johnny, ha sido un gran apoyo, compartiendo anécdotas y detalles del personaje. Gracias al éxito de la serie en Perú y Ecuador, he tenido la oportunidad de cantar en conciertos masivos, lo cual es una experiencia única que la serie me ha permitido vivir.

- La recepción de la novela en Bolivia ha sido positiva. ¿Cómo te sientes con ese éxito?

- Estoy muy feliz y agradecido. Aunque he participado en proyectos en Hollywood con altos niveles de inversión, nunca había experimentado una conexión tan cercana con la audiencia. La serie ha permitido una interacción que me hace sentir más conectado con la gente.

- ¿Alguna anécdota interesante que te haya ocurrido durante las grabaciones que quieras compartir?

- Sí, desde que obtuve el papel, comencé a experimentar algo especial. En mi casa, en Los Ángeles, y luego en los hoteles donde me hospedé, las luces se encendían misteriosamente. Deyvis Orosco me confirmó que su padre solía tener una energía particular, lo cual hizo que conectara aún más con Johnny.

- ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a los fans de Néctar y a los seguidores de la novela?

- Agradezco profundamente el apoyo de los fans. Este proyecto ha roto récords de audiencia y seguirá creciendo. Muy pronto estaré en Bolivia, visitando ciudades para impartir talleres de actuación, y espero conocer a todos en persona.