Melo Moreno desafía política de censurar pezones

Melo Moreno, antes conocida como Yellow Mellow en la red, ha puesto en jaque a Instagram. La youtuber y cantante compartió este fin de semana una imagen artística con su pareja y unas amigas en una piscina de Tenerife. Las cuatro iban en topless y mostraban sin pudor sus pezones, algo prohibido en Instagram para las mujeres. La red social censuró la fotografía y Melo Moreno inició entonces una campaña al volver a colgarla. Ya lleva más de 357 mil likes y fue de lo más comentado este domingo en Internet.

“A ver cuánto dura la foto… propongo que le hagáis captura y la subáis todos a vuestro perfil de Instagram. Tiene que darse cuenta de que no tiene sentido censurar el pezón femenino cuando el masculino va campando libremente. #freethenipple hostia ya”, compartió en su cuenta la youtuber el domingo a media tarde. No confiaba en esquivar la censura mucho rato, pero este lunes por la mañana la imagen seguía visible y se ha convertido en la fotografía más compartida, con más me gustas y más comentada de Melo Moreno.

Instagram no permite que se compartan fotografías de pezones cuando son de mujeres.