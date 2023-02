Los "Incas del Gran Poder" no participarán del Carnaval de Oruro y denuncian a dirigente por discriminación

Franco de la Cuenca, uno de los polémicos incas, dio severas declaraciones en contra el presidente de la Asociación de Conjuntos Folklóricos de Oruro (ACFO), Jacinto Quispaya Sánchez, por discriminación y amedrentamientos contra su persona y su pareja. Confirmó que no ingresarán al Carnaval.

"Yo sé que no voy a entrar en el Carnaval de Oruro, es de hecho, porque las fraternidades folklóricas no nos llamaron, no porque no quieran. He recibido bastantes mensajes de todas la fraternidades dándonos apoyo, pero, lamentablemente, no nos llamaron porque no quieren sufrir amedrentamiento", alegó el modelo.

"Oruro no tiene la culpa de esto, Bolivia no tiene la culpa de esto", menciona el famoso modelo, quien se disculpó con este departamento por sus declaraciones. Sin embargo, aclaró que no pensaba que iba a vivir esta "pesadilla" por algunos "presidentes de determinados sector" que abusan de su poder.

"He caminado por todo Oruro, y todo Oruro nos quiere, nos aman (...) Hay señoras que han venido llorando, que también están pasando por estos problemas de aamedrentamiento. Han venido hacia mí: Por favor, Franco, tú eres la voz de los que no tienen voz. Me duele, me duele que mi Bolivia esté pasando esto", relató De la Cuenca ante los medios.

Franco informó que ya inició acciones legales por difamación contra el medio que mencionó supuestos cobros de parte de los modelos. Finalizó: "Espero e invoco a todos los orureños que se hagan presentes, que reaccionen y recapaciten. Vean a quien tienen como jefe de su Carnaval".

Su abogado afirmó que "se está evaluando la posición a asumir ante estos actos de discriminación en función del físisco, la profesión, la orientación sexual de nuestros clientes".