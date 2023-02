Moda. De Kristen Stewart a Anne Hathaway, los looks más destacados de la 73ra Berlinale

Lleno de glamour, estilo y elegancia, varias celebridades han llevado propuestas con siluetas sofisticadas, lentejuelas, transparencias y colores que darán pauta a esta gran gala.

Del 16 al 26 de febrero, algunos de los rostros más conocidos del universo cinematográfico, el modelaje y la música se reunieron en la capital alemana para celebrar una edición más del Festival Internacional de Cine de Berlín, comúnmente llamado Berlinale.

Las anécdotas se han sucedido también para la prensa de moda, pues las invitadas han cumplido con su parte y han maravillado con sus looks de gala sobre la alfombra roja. Para conmemorar el final de esta 73ra entrega, las páginas especializadas en moda como HOLA y Grazia seleccionaron los 10 posados destacados de estas jornadas de cine.

1 Kristen Stewart



En vista de que ejerció como miembro del jurado del festival, la protagonista de Spencer fue centro de todas las miradas en la ceremonia de clausura con este vestido camisero de malla transparente, de la colección Primavera/Verano 2023 de Chanel.

2 Sydney Sweeney



La actriz de Euphoria viajó hasta Berlín para promocionar el filme Reality, en cuya noche de estreno lució un despampanante vestido de Miu Miu de satén rojo bañado en brillantes del mismo color.

3 Anne Hathaway



La actriz acudió al certamen para presentar su último trabajo, titulado She came to me, y no decepcionó en la presentación del mismo con este naked dress de la colección Primavera/Verano 2023 Alta Costura de Valentino.

4 Cate Blanchett



La australiana se enfrentó al estreno berlinés de Tár con un vestido de Alta Costura Primavera 2018 de Givenchy.



5 Veronica Echegui



Lució un vestido blanco acanalado, de la colección Otoño/Invierno 2022-2023 de Dior.

6 Toni Garrn



La modelo deslumbró en su encuentro con los flashes con este diseño ajustado de Armani que se compone de dos partes: primero, un top bandeau negro con su falda larga a juego y, encima, un vestido de malla transparente bordada con lentejuelas metalizadas.

7 Barbara Palvin



El color negro fue, sin duda, la tendencia en las galas. La actriz lució un vestido de escote corazón con pomposa falda asimétrica de tul negro, cortesía de Armani.

8 Fan Bing Bing



La superestrella china siempre destaca por sus elecciones de estilo, tan arriesgadas como glamourosas. Una vez más, fue el caso, gracias a este obra de arte del diseñador indio Gaurav Gupta.

9 Mia Goth



La intérprete fue a presentar el filme Infinity Pool e hizo honor a su apellido al momento de seleccionar este vestido de encaje, transparencias y flecos de plumas negras en la cola de su falda y sus mangas de murciélago.

10 Olivia Palermo



La sencillez es, muchas veces, la mejor apuesta y por ello ha abogado la socialité neoyorquina en la premiere de She came to me con su vestido negro de tubo, de Armani.