El icónico “Rockin’ around the Christmas tree”, de Brenda Lee, se publica en español con ayuda de la IA

El icónico éxito navideño de Brenda Lee, “Rockin’ Around The Christmas Tree,” que fue grabado hace 66 años, se acaba de publicar el día de hoy en español por primera vez, gracias a un uso innovador de una tecnología de Inteligencia Artificial entrenada responsablemente.

La temporada decembrina anterior “Rockin’ Around The Christmas Tree” fue la canción No. 1 en Estados Unidos por tres semanas, liderando la lista Billboard Hot 100 por más de medio siglo luego de haber sido grabada y publicada en 1958, por la que en aquel entonces era una estrella juvenil de 13 años de edad.

“Noche Buena y Navidad” fue renovada bajo la producción del aclamado productor - cuatro veces ganador del Latin Grammy - Auero Baqueiro, manteniendo la música original y las voces de apoyo pero reemplazando la voz principal original de Lee con una nueva versión traducida al español, usando un nuevo modelo vocal de Inteligencia Artificial (IA) derivado de su propia voz y teniendo la aprobación total de Lee.

El resultado es una nueva versión del familiar y muy querido clásico navideño que suena como si la propia Brenda Lee de 13 años estuviera dentro de la cabina de grabación cantándola por primera vez.

“Noche Buena y Navidad” (Rockin’ Around The Christmas Tree) está disponible ahora a través de MCA Nashville/UMe. Escúchala aquí: https://brendalee.lnk.to/ NocheBuenayNavidadPR

La nueva versión vocal de la canción fue creada con la ayuda de MicroDrop, parte de la IA de SoundLab, un plug-in de audio de vanguardia que le permite al usuario transformar su voz en una voz distinta o en la de un instrumento. En colaboración con UMG, SoundLab está creando modelos vocales de ultra alta fidelidad para artistas, en los que usa los propios datos de voz de estos para entrenar los modelos y al mismo tiempo le da a los artistas el control completo de la aprobación y el resultado final del producto.

Anteriormente durante este año, Universal Music Group (UMG) entró en una alianza estratégica de vanguardia con SoundLabs, una innovadora tecnología de IA fundada por el productor, compositor, desarrollador de software y artista electrónico, también nominado al Grammy, BT.

“Noche Buena y Navidad” es la primera colaboración con un artista de UMG en ser publicada y marca la primera vez que una compañía de música utiliza Inteligencia Artificial entrenada éticamente para lanzar una versión de una canción clásica en un nuevo idioma, creada responsablemente con la participación y la autorización del artista.

“Estoy tan sorprendida por esta nueva versión en español de ‘Rockin’ Around The Christma Tree’ creada con la ayuda de la IA”, menciona Brenda Lee. “A través de mi carrera, he cantado y grabado muchas canciones en distintos idiomas, pero nunca grabé ‘Rockin’ en español, que es algo que me hubiera encantado hacer. Poder publicar esto ahora es bastante increíble y estoy muy feliz de presentarle la canción a los fans de una nueva manera.”

“Estamos muy emocionados de trabajar con Brenda Lee para convertir a ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ en la primera canción clásica traducida a otro idioma de manera responsable a través del poder de la IA”, menciona el Presidente y CEO de UMe Bruce Resnikoff. “También estamos muy emocionados por las posibilidades de esta tecnología emergente y estamos viendo hacia el futuro para poder domar sus posibilidades para presentar nuevo material creado y aprobado por nuestros artistas.”

“En el momento en el que escuchas la icónica voz de Brenda Lee en ‘Rockin’ Around The Christmas Tree’ sabes que es el inicio oficial de la navidad”, dice la Presidenta de la Junta & CEO, Cindy Mabe. “Este hit global ha conectado con personas en todas partes del mundo y ha servido para mantener el espíritu navideño de esta joven de 13 años capturado en una cápsula de tiempo. Estamos muy emocionados por esta nueva versión en español para ayudar a celebrar este clásico atemporal, que fue creada con la ayuda de IA a partir de aquella legendaria voz y aprobada por la propia Brenda Lee.”

El verano pasado, UMe, la división de catálogos globales de UMG, le propuso a Lee la idea de crear “Noche Buena y Navidad” para publicarla durante la temporada navideña. Lee aprobó provisionalmente la petición ya que a esta legendaria estrella, que es parte de los Salones de la Fama del Rock and Roll y la Música Country, siempre le ha gustado cantar sus canciones en diferentes idiomas durante su ilustre carrera de siete décadas, incluyendo el francés, alemán, italiano, japonés y español. Más tarde, ella dio el visto bueno final al escuchar la nueva versión y maravillarse por lo auténtica que se escucha.

El proceso fue mucho más envolvente de lo que uno se imaginaría e incluyó a un equipo de profesionales de la música muy consolidados y de distintas disciplinas para traer la idea a la realidad. El productor - cuatro veces ganador del Latin GRAMMY - Auero Baqueiro, fue enlistado para ayudar a producir “Noche Buena y Navidad”. Su primer paso fue adaptar las letras del inglés al español, asegurándose de que capturaran la esencia de la original pero también logrando que las letras, la fonética y la estructura de las rimas se sintieran naturales en este idioma. Más tarde, Leyla Hoyle, una vocalista latina de Los Angeles, que es nacida en Chile, fue llamada para cantar la canción en español emulando los patrones vocales únicos de Lee - igualando el tono, los respiros y los fraseos de la grabación original.

Poco después, Baqueiro le dio la grabación de la voz a SoundLabs, quienes también contaron con varias horas de grabaciones vocales aisladas de los archivos de Lee en UMG para crear un modelo vocal de IA hecho a la medida y basado en su voz, incluyendo la versión original de “Rockin’ Around The Christmas Tree”, que se grabó cuando ella tenía 13 años de edad. La versión vocal en español de Hoyle fue entonces introducida al modelo vocal de IA “Brenda Lee” (construido usando la tecnología MicDrop), el cual modificó la grabación en español y la hizo sonar como si fuera la propia Lee. Finalmente, Baqueiro mezclo la versión vocal en español creada por IA de regreso en la cama musical original.

El resultado es la nueva versión en español de “Noche Buena y Navidad”, que doma las posibilidades creativas de la IA ética y demuestra cómo es que esta se puede utilizar para expandir los horizontes artísticos, y al mismo tiempo ser tanto respetuosos con los artistas, como contar con su completa autorización.

“Este proyecto fue una demostración tremendamente emocionante de MicDrop, nuestro plugin de voz-a-voz en tiempo real”, menciona el fundador de SoundLabs, BT. “Entrenar un modelo basándonos en la Brenda Lee de 13 años, usando los masters originales, fue un reto tanto muy enriquecedor como una innovación creativa. Estamos muy emocionados por la manera en la que esta nueva tecnología le inyecta nueva vida a este querido clásico navideño, combinando innovación con tradición en una manera realmente humana.”

El objetivo de SoundLabs es poner nuevas y poderosas herramientas de composición en las manos de los artistas y al mismo tiempo apoyar en el manejo adecuado de su propiedad intelectual. SoundLabs fue fundada con un profundo respeto por la propiedad intelectual y se enfoca en ayudar a que los artistas mantengan control creativo sobre sus datos y modelos.