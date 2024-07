Concierto. Sinfonía y heavy metal se unen en tributo a Iron Maiden

La energía de Iron Maiden se unirá a la grandeza de la música sinfónica en una amalgama musical. Una producción internacional con músicos y técnicos de Bolivia, Argentina y Brasil será el artífice de este evento que se llevará a cabo este viernes 5 de julio en el centro de convenciones El Portal.

Este concierto nació con la intención de fusionar dos mundos musicales aparentemente distantes: el heavy metal y la música sinfónica.

“Queríamos rendir homenaje a una de las bandas más influyentes del metal, Iron Maiden, de una manera única y espectacular. Creemos que la riqueza melódica y la intensidad de su música se prestan perfectamente para un formato sinfónico, ofreciendo una nueva dimensión a sus clásicos”, expresó Ayrton Corrales, representante de la compañía orquestal en entrevista con Los Tiempos.

La aclamada Epic Symphony Orchestra se unirá a la reconocida banda brasileña Children of The Beast, considerada como la mejor banda tributo a Iron Maiden del mundo. Sobre ellos, Corrales señaló que “es impresionante la dedicación a recrear el sonido y la presencia escénica de la banda original”. En ese sentido, aseguró que fue natural la elección de esta banda para realizar este concierto, ya que su experiencia y profesionalismo aseguran que el homenaje sea lo más fiel y poderoso posible.

El ensamble orquestal estará conformado por 50 músicos bolivianos los cuales serán dirigidos por el maestro José Durán. Incluirá secciones de cuerdas, vientos, metales y percusión. Todos los instrumentos se unirán a las guitarras eléctricas y batería al mando de Children Of The Beast.

El repertorio de canciones estará conformado por clásicos de Iron Maiden. El representante de Epic Symphony Orchestra afirmó que el objetivo es “ofrecer a los fans una selección que recorra las diferentes épocas y estilos de la banda”. “The Trooper”, “Fear of the Dark”, “Run to the Hills” y “Hallowed Be Thy Name” son sólo algunos de los temas que harán vibrar el auditorio.

Corrales dijo que todos los arreglos orquestales son originales y fueron cuidadosamente diseñados para mantener la energía y agresividad características de Iron Maiden al mismo tiempo que las secciones orquestales aportan una nueva capa de profundidad y dinamismo.

“Nuestro equipo de compositores y arreglistas trabajó arduamente para adaptar las canciones de Iron Maiden al formato sinfónico, asegurándose de que cada pieza conserve su esencia mientras se enriquece con la complejidad y la emotividad de la orquesta”.

Un tributo a Iron Maiden requiere de una escenografía especial, y este concierto contará con todos los elementos visuales y sonoros que los fans esperan. Se utilizarán efectos de luces avanzados y una escenografía detallada para transportar a la audiencia al universo de la banda británica. Por supuesto, no podía faltar Eddie, la icónica mascota de Iron Maiden, quien estará presente en el escenario para completar la experiencia visual y musical.

Además del homenaje sinfónico, otras dos bandas se presentarán en el evento: Krápula y PostNuclear.

Además de Cochabamba, el tributo tendrá lugar en La Paz, este jueves 4, y en Sucre, el sábado 6 de julio.

Música

Escenario

