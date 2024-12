Octavia celebra 36 años de actividad artística en el monumental Alice Park

El icónico grupo paceño Octavia festeja este viernes 36 años de trayectoria en Alice Park, con un exquisito repertorio que incluye sus clásicas melodías y las canciones de su última producción discográfica.



Omar González Onostre, vocalista de la banda, conversó con este medio para hacer conocer sus expectativas con relación al concierto que ofrecerán al público cochabambino desde las 20:00 de este viernes.

¿Qué tal esas vibras, esas emociones?

Bueno, para nosotros es una alegría enorme poder llegar a contar 36 años y eso es gracias a la gente, a los medios que nos ayudan a difundir nuestra música, que es nuestra expresión. Es una alegría poder llegar a este número y poder festejarlo junto a todos.

¿Cómo piensan hacer inolvidable la noche de este viernes?

En Alice Park tenemos un concierto preparado para satisfacer a toda la gente y tratar de tocar las canciones que quieren escuchar, desde la primera hasta la más reciente. Obviamente no vamos a tocar todas, pero vamos a hacer un show bastante extenso como para que podamos abarcar todas las etapas por las que hemos pasado durante estos 36 años, de manera que toda la gente se vaya contenta escuchando la canción que quería.



Me olvidaba decir que, en este concierto, que ya es grande para nosotros, se hace aún más importante porque tenemos a varios de los artistas que participan en este disco de homenaje, que van a estar tocando en vivo, van a estar calentando la noche para el show de Octavia. Tenemos, por ejemplo, la presencia de Veneno, que va a tocar un poco de cumbia, de su ritmo y sabor, luego va a estar Ricardo Sasaki con su banda de Estados Unidos, tocando algunas de sus canciones; además, estaremos escuchando a Jet Rodeo que viene desde el Perú exclusivamente para tocar en este concierto; después estaremos escuchando a Grisol que es un artista emergente de folklore urbano que también nos va a estar preparando la noche, y después estaremos tocando nosotros tratando de complacer a toda la gente. Serán aproximadamente cuatro horas de show, es un concierto bastante extenso, es casi un festival de aniversario, así que no se lo vayan a perder, este viernes en Alice Park.

¿Cuál es el top favorito que tiene para las presentaciones?

Bueno, no hay un top establecido, depende del día yo creo, hay canciones que sí me gustaría tocar y hay otras que no, y creo que les pasa lo mismo a los chicos, entonces vamos improvisando algunas veces cuando tenemos una lista o no la tenemos, vamos creándola en el momento, según sentimos la emoción de la gente también. Creo que es una cosa bastante movida lo de organizar nuestras listas.

¿Cómo ha ido evolucionando la esencia musical que tiene Octavia?



El nacimiento de Octavia en 1996 marca un antes y un después, como Coda 3 veníamos haciendo rock pop por espacio de 8 años, y a partir de Octavia es que incluimos instrumentos nativos, ritmos nativos y cosas que tienen que ver con nuestra identidad cultural tradicional, pero después también nos fuimos despegando un poco de eso para no hacer como una postal, no queríamos repetir lo que ya habíamos hecho en los primeros discos, tanto así que en los últimos discos ya no se ve presencia de instrumentos nativos en nuestra música, pero sí se siente, digamos, de dónde venimos.

¿Por qué cambiaron de nombre?

Precisamente por el cambio, la inclusión de instrumentos nativos y el cambio de enfrentar la música o ver la música para presentarla a la gente, era digno de rebautizar incluso la banda, ¿no? Éramos los mismos integrantes y esto ocurrió en el octavo año, precisamente porque no queríamos olvidar todo lo que habíamos hecho hasta ese tiempo y queríamos incluirlo más bien, es por eso que empezamos a jugar con el número 8. Y alguien dijo Octavia y nos pareció perfecto para rebautizar a la banda.



Después de ti es una canción que ha marcado a muchas generaciones, ¿por qué?



Porque uno, cuando va a algún lugar, sí o sí es de ley que la tienes que cantar, la tienes que corear y la tienes que dedicar a alguien, siempre. La canción está cumpliendo esta gestión 30 años de vida y es alucinante que siga con la misma vigencia, incluso quizá más que los primeros años, y para nosotros es una alegría, también un misterio, no sabemos si depende de su simpleza que es tan fácil de asimilar, porque musicalmente hablando tiene cuatro acordes y no más, quizá eso la hace tan fácil de asimilar y tan fácil de que se te quede en la cabeza, en la memoria, y también que la letra tenga algo que ver con una relación que se terminó o que no pudo ser; creo que muchos se identifican y ahí empieza a crear nuevas historias dentro de la gente. Precisamente este año de festejo presentamos un documental que habla de la creación de esta canción y de cómo se ha ido ramificando y cómo ha ido llegando a los corazones de distintas personas.