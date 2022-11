Huata, la finca del tata Belzu y la primera novelista sudamericana

La hacienda de Huata es una de esas fuentes de inspiración que bien pueden valorar pintores, escritores, idealistas revolucionarios y, claro, también los enamorados. Todo lo que su primer propietario, Manuel Isidoro Belzu Humerez, y su esposa, Juana Manuela Gorriti Zuviria, eran cuando la habitaron. Enclavada en una quebrada de los valles interandinos se halla colmada de flores, frutales, arboledas y vertientes con aguas frescas y termales. Es decir, aporta la calma y armonía necesarias para curar heridas, forjar ideas, pulir obras y proyectar días mejores.



“Antes, a principios del siglo XIX, hubo baños termales y una capilla dirigida por franciscanos —explica Marcelo Flores, uno de los actuales propietarios de Huata—. Aproximadamente en 1840 o algo después, la adquirió el presidente Belzu y fue su propietario hasta 1860. Y desde entonces, durante varios años, le hizo muchas mejoras con materiales muy interesantes y muy buena disponibilidad de mano de obra”.



En 1840, Belzu ya llevaba un septenio de matrimonio con Gorriti. Se conocieron en Tarija. Belzu tenía 22 años, pero ya era oficial de ejército, pues había iniciado su carrera a los 15, en la Guerra de la Independencia. En aquella ciudad conoció al entonces exiliado exgobernador de Salta, el general argentino José Ignacio Gorriti, y a su hija, Juana Manuela. Ella tenía 16 años y junto a su madre y su hermana hacían peripecias para enfrentar las apreturas económicas que les significaba el exilio. Por esa razón, preparaban y vendían unas empanadas a las que la gente, en razón al origen de sus vendedoras, apodó “las salteñas”.

Una pareja complicada



Entonces Cupido hizo su trabajo, al menos eso señala el historiador y escritor argentino Rogelio Alaniz en su crónica “Juana Manuela Gorriti, una mujer valiente”. “Los cronistas cuentan que la adolescente rubia y de ojos verdes y el morocho apuesto de ojos oscuros se enamoraron al primer golpe de vista —precisa Alaniz—. (…) Se amaron con pasión, con rabia, con desesperación y tristeza. Los dos eran demasiado independientes para ser felices. Él era militar y ella pretendía ser escritora. Él pasaba largas temporadas en los campamentos; ella disfrutaba de su juventud en las reuniones sociales”.



Por eso, probablemente, los tiempos que pasaron en Huata resultaron fecundos para sus respectivas aspiraciones. Él era parte cada vez más protagónica de la tormentosa vida política de Bolivia, que en esos tiempos apenas acababa de consolidarse como nación. Ella, a la par de cuidar de las dos hijas que habían procreado, Edelmira y Meredes, empezaba a afinar su estilo y a bosquejar sus relatos y versos.



Él no sólo era un militar. Poco a poco se había ido convirtiendo en un caudillo redentor decidido a ampliar las bases sociales que formarían la nación política boliviana. Hasta su gobierno, Bolivia era un país donde en la práctica sólo tenía derechos políticos una clase dominante siempre criolla y blanca. Juana Manuela no sólo era una adolescente ilusionada con las letras. Provenía de una aristocrática familia colmada de héroes y luchadores que le brindó una esmerada formación académica y convicciones políticas afines a las de Belzu.



“De mi infancia recuerdo los días de estudio y los relatos de los gauchos que se reunían junto a las fogatas por las tardes”, escribió en su libro La tierra natal. En sus obras ha descrito frecuentemente las costumbres y características del mundo rural. Flores rememora cómo en los años 60 resultaba una conmovedora tradición la llegada festiva de los campesinos a la hacienda de Huata, especialmente en la Navidad. Una tradición seguramente marcada desde tiempos de los Belzu-Gorriti.

El diván y el escándalo



Así, en esta hacienda, ubicada a escasos 10 kilómetros al norte de Sucre, probablemente esta pareja de futuras celebridades vivió sus años más felices. Fueron precisamente tiempos que antecedían a sus años de más brillo, pero también a los años de su traumática y escandalosa separación. En uno de los salones de Huata hoy se exhibe un diván que perteneció al general José de Ballivián, el mayor enemigo de Belzu. Ese enemigo al que el primer caudillo populista de la historia boliviana derrocó en 1847. Un diván que sintetiza singularmente una de las principales razones de la enemistad entre dos de los presidentes más recordados de la historia boliviana.



“Al poco tiempo de estar casados comenzaron a circular los rumores de que ella lo engañaba —relata Alaniz—. Del Tata (el mote que la plebe le puso), también se hablaba de sus amantes, pero como en una sociedad machista eso era lo previsible, la novedad eran los amores de ella y no los de él. (…) La pareja tenía problemas que nunca pudieron ser resueltos, pero se amaban. Ella admiraba al soldado, al guerrero osado y temerario, al jinete elegante, al hombre que regresaba de las campañas militares y después de hacer el amor le contaba sus proyectos políticos”.



Más adelante añade: “Vivieron juntos 15 años. Fueron años de amores arrebatados, peleas ruidosas, celos, furias y reconciliaciones. La separación no cumplió con el principio de ‘ninguna escena, ningún llanto, simplemente fue un adiós inteligente de los dos’. Por el contrario, hubo escenas, hubo llantos y hasta se escucharon algunos tiros. Belzú siempre supo que su mujer lo engañaba. Todo podría haberle perdonado o dejarle pasar, pero lo que no podrá disculpar es que lo engañara, nada más y nada menos, que con el general José Ballivián, entonces presidente de Bolivia”. Juana Manuela siempre arguyó que había sido víctima de una intriga de la esposa de Ballivián.



Precisamente el diván que se exhibe en uno de los salones del virtual museo que también contiene hoy Huata perteneció a José de Ballivián. La pieza, adquirida en Oruro por uno de los antiguos propietarios de la hacienda, inspira frecuentemente conjeturas sobre aquel célebre escándalo. Fue parte de la tormenta política y sentimental que los afectó en 1847. La pareja iba culminando su propia historia mientras cada uno ingresaba en la historia grande.

La separación



Tal cual relata Frederich Richard en “Inestabilidad y crisis del Estado Nación”, Belzu era uno de los pilares de la ola de sublevaciones que se levantó contra Ballivián. Al fracasar sus primeros intentos, en junio de aquel año, debió huir a Perú y llevó con él a Juana Manuela y sus hijas. Meses después retornó solo para esta vez hacerse presidente. Tras la ruptura, la posibilidad de que la pareja retorne a la idílica Huata se extinguió paulatinamente. “¿Se han separado para siempre? —apunta Rogelio Alaniz—. Parece que sí, aunque hay algunos intentos de retorno que no duran más de dos o tres días. En algunas de esas idas y venidas, ella le escribe una carta: ‘En donde estés yo estaré contigo. Aunque la Parca nos separe, esta llamarada de amor no podrá apagarse’”. Y luego habría un hecho que confirma aquella afirmación de Juana Manuela.



Sin embargo, Belzu sí volvió y no sólo recobraba fuerzas de sus duras jornadas en Huata, sino que hasta gobernó el país desde esta hacienda. “Hay documentos en el Archivo Nacional en los que el presidente firma documentos firmados en Huata —explica Marcelo Flores—. Fue cuando realizaban refacciones a la casa de gobierno, que en ese tiempo se hallaba en Sucre”. Encabezaba un gobierno que en seis años y ocho meses forjó importantes transformaciones, pero, paralelamente, enfrentó 33 revueltas. Diversos autores, como René Zavaleta, Andrés Soliz Rada, Fausto Reynaga o Andrey A. Schelchkov y el propio Richard explican cómo la plebe movilizada evitaba su derrota.

La casa vacía



Belzu partió a Europa como diplomático y dejó la presidencia en manos de su yerno, Jorge Córdova, en agosto de 1855. Edelmira, la hija de Juana Manuela y el Tata, ocho años antes se había desposado con el heredero del poder. Pero aquel gobierno apenas superaría el año de duración en medio de otra ola de convulsiones políticas. Belzu pasó de diplomático a exiliado. Por su parte, Manuela Gorriti forjaba en Perú su notable carrera que cobró brillo internacional y no sólo en Sudamérica, sino incluso en otros continentes.



“Juana Manuela se encontró en Lima sin recursos y allí abrió una escuela y un liceo para señoritas —relata el documental biográfico realizado por Hernán Giménez, para la Gobernación de Salta—. Y se dedicó a la escritura. Inició unas veladas literarias que atrajeron a los escritores más destacados de la época y escribió y publicó de manera prolífica”.



Según el documental, la publicación, por entregas, de su novela La quena, en 1851, en el diario El Comercio la ubica como la primera novelista de Sudamérica. Resultó el principio de cuatro décadas de incesante producción que le generaron fama internacional. Sus obras se publicaron en Chile, Argentina, Colombia e incluso en España y Francia. Pero, además, fiel a su temple, Gorriti, en 1866, se sumó a la exitosa resistencia peruana cuando fuerzas españolas atacaron el puerto del Callao. Fue por esa razón que el Gobierno peruano le otorgó la máxima condecoración al valor militar, la Estrella del 2 de Mayo.



Fueron tiempos en los que Huata probablemente permaneció semiabandonada, toda una prueba para su estructura. Quién sabe si el notable ascendiente que el Tata tenía sobre artesanos y obreros hizo que la construcción de la casona resulte portentosa. Basta señalar los materiales con que fueron construidos los muros, pilares y la piscina, que hasta hoy dan fe de su notable fortaleza y calidad. “No había cemento y se construyeron defensivos con complejas fórmulas de caliza y calicanto —puntualiza Marcelo Flores—. Trabajaron un tipo especial de adobes grandes, resistentes y muy sólidos. Para la piscina se utilizó una mezcla llamada ‘solaque’, una pasta que tiene arena fina, cal, penca y bosta de burro. Tan duradera e impermeable que funciona hasta hoy”.

El último adiós



Belzu volvió a Bolivia en 1865 y estuvo muy, pero muy cerca de ejercer la Presidencia nuevamente. En algún momento del que sería un breve retorno, el caudillo dejó por última vez esta finca. Hoy contiene varias salas con colecciones de objetos pertenecientes a diversas culturas y también a la vida política del país. Un notable traje de los diplomáticos bolivianos de aquellas épocas, antiguas caretas de carnaval y telares destacan entre varias otras piezas. Caretas y telares provenientes de artesanos e indígenas. Aquellas clases sociales que entonces idolatraban al Tata Belzu y le demandaban que derroque al tirano Mariano Melgarejo.



Se cuenta que, tras duros combates, las fuerzas de Belzu doblegaron en La Paz al locuaz mandatario. Pero cuando éste se iba a entregar al Tata, en un arranque de audacia, le descargó un disparo fatal en el rostro. Melgarejo inmediatamente recuperó el poder y, mientras celebraba con sus huestes, dejó el cadáver de Belzu abandonado sobre un catre en un confín del palacio gubernamental. Horas más tarde, dos mujeres se presentaron a reclamar el cuerpo.



Juana Manuela, que, tras ser anoticiada, había ido junto a Edelmira a palacio, describe aquellos instantes en una carta enviada al general Narciso Campero: “El 27 de marzo de 1865, dos días después de la fecha de la carta de Ud., Belzú, mi marido, el hombre que enlutó mi destino entero, vencedor de un combate en el que el pueblo derrotó al ejército, fue asesinado por el general que mandaba éste. Vinieron a decirme que Belzú había caído atravesadas las sienes de un balazo, y yo corrí en medio del combate; llegué hasta donde yacía el desventurado ya cadáver, lo levanté en mis brazos y en ellos lo llevé a casa: a ese hogar que él había abandonado tanto tiempo hacía! Con mis manos lavé su ensangrentado cuerpo, y acostándolo en su lecho mortuorio, lo velé y no me aparté de él hasta que lo coloqué en la tumba. La misión de la esposa parecía ya acabada; más he aquí el pueblo que me rodea y me pide más: me pide que lo vengue. Sí: lo vengaré con una noble y bella venganza, haciendo triunfar la causa del pueblo que era la suya”.



Gorriti falleció en Buenos Aires en 1892 y ha sido recurrentemente objeto de múltiples homenajes.