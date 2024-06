test ¿Tu novio es un gran amor o el amor de tu vida?

Amas estar con tu novio, pero, ¿te ha surgido la duda de si él es el indicado o solo un gran amor? Descubre si tu novio será el amor de tu vida o solo un gran capítulo en tu vida amorosa.

1 ¿Cómo te sientes cuando piensas en tu novio?

a) Me siento feliz y contenta, pero no me desmayo de amor

b) Siento mariposas en el estómago y no puedo dejar de sonreír

2 ¿Cuánto confías en él?

a) Tengo confianza, pero todavía hay cosas en las que trabajo

b) Confío plenamente en él en todos los aspectos

3 ¿Cuánto tiempo pasan juntos?

a) Nos vemos de vez en cuando, cuando nuestras agendas lo permiten

b) Siempre encontramos tiempo para vernos, no importa qué tan ocupados estemos

4 ¿Qué piensas cuando ves un futuro con él?

a) Puedo imaginarme algunos años juntos, pero no estoy segura de más allá

b) Me imagino toda una vida juntos, con casa, hijos, y hasta un perro

5 ¿Te llevas bien con sus amigos y familia?

a) Nos llevamos bien, pero no es que seamos los mejores amigos

b) Son como mi segunda familia y siempre me hacen sentir bienvenida

6 ¿Cómo celebran las fechas especiales?

a) A veces nos olvidamos o no les damos mucha importancia

b) Siempre hacemos algo especial, aunque sea pequeño

7 ¿Cómo describirías su conexión emocional?

a) Es buena, pero a veces siento que no estamos en la misma sintonía

b) Es profunda y siento que siempre nos entendemos sin necesidad de palabras